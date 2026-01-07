x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

DIM denuncia y rechaza amenazas de muerte contra Raúl Giraldo y Federico Spada

Dimayor también se pronunció sobre las amenazas contra dirigentes, técnicos, jugadores y árbitros.

  • Federico Spada y José Raúl Giraldo, han recibido amenazas de muerte y por ello, el DIM alertó a las autoridades sobre estos hechos. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
hace 7 horas
bookmark

En un comunicado oficial, el Independiente Medellín rechazó las “amenazas recibidas en los últimos días contra nuestro máximo accionista, José Raúl Giraldo, nuestro gerente deportivo, Federico Spada, los directivos del club y los jugadores”.

De igual manera, confirmaron que, “los números telefónicos y nombres de las personas involucradas ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que las autoridades adelanten las investigaciones y adopten las medidas legales correspondientes. El club seguirá colaborando activamente hasta que se impongan las sanciones que la ley contempla”.

Así mismo, mencionaron los logros y objetivos que se han alcanzado en los últimos años bajo la administración de Giraldo y Spada, haciendo además un llamado a la reflexión y la paz para que el equipo pueda realizar su pretemporada con normalidad y en comunión con los aficionados, pensando en tener mejores resultados en 2026.

En un aparte del comunicado, el DIM sostiene: “expresamos nuestra total solidaridad y respaldo a ambos directivos, reiterando el apoyo a la gestión profesional que vienen desarrollando en favor del proyecto deportivo, administrativo e institucional del club”.

También resalta que, “gracias a este trabajo, el DIM ha logrado un crecimiento sostenido en su desempeño deportivo, ha fortalecido sus Fuerzas Básicas y se ha consolidado como uno de los equipos más representativos del fútbol colombiano, participando de manera constante en torneos internacionales y alcanzando instancias definitivas”.

Finalmente, concluyen que “condenamos firmemente todo acto que atente contra la integridad y seguridad de quienes hacen parte de nuestra organización y sus familias. Estas conductas son inadmisibles, contrarias a los valores del deporte y serán enfrentadas con todo el rigor de la ley”.

Dimayor también se pronunció sobre las amenazas

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, también emitió un comunicado en el que rechaza todos los actos de violencia y amenazas que se están dando contra varios clubes de la Liga.

“La Dimayor rechaza categóricamente las amenazas dirigidas contra dirigentes, técnicos, jugadores y árbitros, así como cualquier forma de violencia, intimidación o presión que atente contra las personas y las instituciones”.

En su misiva sostiene que “el fútbol es una expresión cultural y social que debe vivirse con pasión, respeto y convivencia, nunca desde el miedo o la agresión. Ninguna diferencia deportiva, resultado o decisión justifica la violencia ni las amenazas”.

De igual forma enviaron un mensaje a los hinchas y seguidores de los clubes colombianos. “Hacemos un llamado a todos los hinchas y seguidores a disfrutar de un nuevo año que viene cargado de fútbol y emociones, con todos nuestros campeonatos profesionales y el Mundial en el que participará nuestra Selección Colombia. El fútbol debe ser sinónimo de paz y alegría”.

Finalmente, en el comunicado dejaron una reflexión. “Cuidar el fútbol es una responsabilidad de todos. El fútbol nos une. Vivámoslo con respeto y en paz”.

Liga Betplay

Club intelecto
