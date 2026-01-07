DIM denuncia y rechaza amenazas de muerte contra Raúl Giraldo y Federico Spada

En un comunicado oficial, el Independiente Medellín rechazó las “amenazas recibidas en los últimos días contra nuestro máximo accionista, José Raúl Giraldo, nuestro gerente deportivo, Federico Spada, los directivos del club y los jugadores”.
De igual manera, confirmaron que, “los números telefónicos y nombres de las personas involucradas ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que las autoridades adelanten las investigaciones y adopten las medidas legales correspondientes. El club seguirá colaborando activamente hasta que se impongan las sanciones que la ley contempla”.