Gigante de Italia habría lanzado una oferta para fichar a Jhon Jader Durán del Fenerbahçe

Desde la ciudad de Turín han dejado de especular para pasar a la acción en lo que queda del mercado de fichajes. A escasas horas de que el periodo de invierno cierre sus puertas este 2 de febrero, la Juventus ha presentado una oferta formal por Jhon Jáder Durán. El atacante colombiano de 22 años, cuya ficha pertenece al Al-Nassr de Arabia Saudita, se encuentra actualmente cedido en el Fenerbahçe turco bajo la dirección de Domenico Tedesco, pero su próximo destino parece haber girado hacia la Serie A.

Jhon Jáder Durán consiguió el primer título de su carrera: campeón con Fenerbahce en Turquía. FOTO: Tomada de redes sociales @jaderduran9

La información, revelada recientemente por el periodista Yağız Sabuncuoğlu, especializado en información del Fenerbahçe, confirmó que el gigante italiano busca una solución urgente ante la actual crisis de jugadores en su ofensiva. “EXCLUSIVA | La Juventus ha hecho una oferta oficial por Jhon Durán, que juega en el Fenerbahçe”, informó el periodista en sus redes sociales, aunque no mencionó los valores de la transacción. Tras la baja de su referente serbio, el delantero Dušan Vlahović, quien estará fuera hasta marzo por problemas en la ingle, el técnico Luciano Spalletti buscará la potencia del antioqueño para suplir la falta de gol en el tramo decisivo de la temporada.

Una operación a tres bandas: los números del atacante en Turquía

El traspaso del delantero sería un movimiento administrativo simple. Al estar cedido en Turquía por el club árabe —que en su día desembolsó cerca de 77 millones de euros al Aston Villa—, la Juventus debe coordinar la interrupción del préstamo con el Fenerbahçe y acordar las nuevas condiciones con el Al-Nassr. Las señales de una salida inminente son claras. Durán no fue convocado para el reciente duelo de Europa League contra el Steaua de Bucarest. Aunque la versión oficial del club apuntó a un golpe en el pie, en los círculos deportivos de Italia y Turquía aseguran que su entorno está “finiquitando los detalles de su salida”. Pese a una campaña de altibajos debido a varias molestias físicas, el rendimiento de Jhon Jader Durán sostiene el interés de la “Vecchia Signora”, siendo aún un jugador denominado “top en proyección” por su valor. En la presente temporada, el colombiano registra los siguientes números:

Durán no fue convocado para el reciente duelo de Europa League contra el Steaua de Bucarest. FOTO: Getty

- Partidos jugados: 21 - Goles: 5 - Asistencias: 3 - Minutos en cancha: 1.130. La fórmula propuesta por el club de Turín consistiría en un préstamo con opción de compra, estrategia que permitiría evaluar la adaptación del jugador al fútbol italiano antes de ejecutar una inversión definitiva en el próximo mercado de verano.

Las horas finales en el cronómetro