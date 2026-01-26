x

Colombia es el tercer país que más extranjeros tiene en la Liga de Brasil, ¿por qué ese es el “paraíso” para los criollos?

Varios jugadores criollos brillan con los equipos del balompié brasileño en el inicio del 2026. Muchos buscan cupo al Mundial.

  • El volante antioqueño Johan Rojas dejó el Necaxa de México para unirse al Vasco da Gama de Brasil. El fin de semana dio un par de asistencias en la victoria de su equipo contra el Boavista en el Torneo Carioca. FOTO AFP
    El volante antioqueño Johan Rojas dejó el Necaxa de México para unirse al Vasco da Gama de Brasil. El fin de semana dio un par de asistencias en la victoria de su equipo contra el Boavista en el Torneo Carioca. FOTO AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

De los 152 futbolistas extranjeros que están inscritos en los equipos que disputarán el Brasileirao 2026, 28 son colombianos. La proporción, a simple vista, es pequeña: apenas el 18,4%. Sin embargo, Colombia es el tercer país que más jugadores aporta al balompié brasileño, por lejos el más competitivo de Suramérica, lo más cercano a Europa en el continente. Al país solo lo superan Argentina –la nación que más exporta futbolistas en el mundo, según la CIES–, con 38 inscritos y Uruguay con 29.

El fútbol de Brasil le viene bien a los deportistas cafeteros. Varios de ellos, como Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Luis Sinisterra, Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré, decidieron dejar el fútbol de Europa para volver a lanzar sus carreras, encontrar el ritmo que no lograron tener en sus últimos equipos en el Viejo Continente.

Les ha salido bien. Carrascal, una de las figuras del Flamengo brasileño que ganó la Copa Libertadores en 2025, llegó por 12 millones de euros del Dinamo Moscú. La presencia del cartagenero en el club de Río de Janeiro es consecuencia del poderío económico que ha ganado, en los últimos años, en fútbol de Brasil.

Por ahora, el volante suma 4 goles y 5 asistencias en 26 encuentros. Además, su nivel casi que le asegura cupo entre los convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

¿Por qué los colombianos “pegan bien” en Brasil?

Hace pocos días el delantero Carlos Andrés Gómez, de 23 años, fue confirmado como refuerzo del Vasco da Gama. El atacante, formado en Millonarios, llevaba un semestre en el equipo, al que llegó cedido del Rennes de Francia, buscando minutos.

En seis meses convenció a los brasileños, que pagaron 4.5 millones de euros para quedarse con el 60% de su ficha y le hicieron contrato hasta 2031. El fin de semana, Gómez marcó un golazo en la victoria 0-3 del Vasco ante Boavista, por la cuarta fecha de los grupos del campeonato Carioca.

En el mismo partido también brilló el antioqueño Johan Rojas, uno de los extremos de mayor proyección a nivel internacional: dio la asistencia de dos de los tres tantos que marcó su club. El paisa, de 23 años, influyó además en la decisión de Marino Hinestroza de firmar con el Vasco.

A su llegada a Río, el caleño contó que Rojas le escribió por Instagram, le dijo que le diera la oportunidad al equipo carioca y le hizo el puesto con el entrenador Fernando Diniz. Hinstroza llegó a cambio de 5 millones de euros y se postula como una nueva “joya” de ese elenco.

Entre tanto, el fin de semana también brilló Rafael Santos Borré (hace un tiempo dijo que para él llegar a Brasil fue reencontrar su alegría) en la victoria 4-2 del Inter de Portoalegre contra el Gremio en la quinta fecha de los grupos del campeonato Gúcho. Uno de sus tantos fue con asistencia de Johan Carbonero. En el cuadro que cayó juegan José Enamorado, Gustavo Cuéllar y Miguel Monsalve.

El fin de semana también se destacó Kevin Serna con Fluminense, quien marcó uno de los goles con los que su equipo venció al “todopoderoso” Flamengo en el Carioca. Brasil parece ser el lugar de los jugadores colombianos.

¿Lucas Paquetá llegará al Flamengo?

Desde hace un tiempo el fútbol brasileño ha dado golpes de opinión en los mercados de pases. El año pasado llegó Neymar al Santos después de no tener un buen paso por el fútbol de Arabia Saudita, con la intención de recuperar su nivel y pelear por un cupo para el Mundial de Norteamérica.

Este 2026, Flamengo piensa hacer un movimiento que cambiaría “la lógica” del balompié internacional: están cerca de cerrar el fichaje del volante Lucas Paquetá, de 28 años, a cambio de 40 millones de euros. El jugador saldría del West Ham United inglés para llegar a reforzar uno de los mejores elencos del balompié suramericano que busca defender el título de Copa Libertadores.

