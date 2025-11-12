x

¿James Rodríguez jugará en Millonarios antes del Mundial? ¿Qué dice el club embajador?

Una cuenta partidaria aseguró que el volante podría llegar al club antes del Mundial, pero fuentes del equipo lo desmienten.

  • James Rodríguez deberá definir su futuro pronto para saber qué pasos sigue antes del Mundial. FOTO FCF
    James Rodríguez deberá definir su futuro pronto para saber qué pasos sigue antes del Mundial. FOTO FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 9 horas
En las últimas horas, las redes sociales del fútbol colombiano se sacudieron con una información que, de confirmarse, pondría a Millonarios en el centro de la atención internacional. La cuenta partidaria Tiro Libre (@TiroLibre_Col) publicó un mensaje que rápidamente se hizo viral:

“Millonarios y Andina le harán una oferta a James Rodríguez, un poco superior a la que aceptó Falcao para jugar en el Azul... La idea es que James inicialmente juegue hasta junio y tenga rodaje, que es lo que el jugador también busca antes de ir a jugar el Mundial”.

La noticia, de inmediato, generó ilusión entre los hinchas embajadores, que ven en la posibilidad de contar con James un refuerzo de lujo y un símbolo que potenciaría la presencia del club tanto a nivel nacional como internacional. La mención de una oferta superior a la que recibió Radamel Falcao durante su etapa en Millonarios, además, elevó la expectativa y alimentó la especulación sobre los planes financieros del equipo bogotano.

Sin embargo, en medio de la emoción, este diario decidió verificar la veracidad del rumor directamente con fuentes del club. La respuesta, clara y contundente, no tardó en llegar: “A hoy eso no es cierto, nada de cierto”.

Con esta declaración, se desmienten los rumores de manera categórica, dejando claro que, por el momento, James Rodríguez no se encuentra en conversaciones con Millonarios ni hay ningún acuerdo contemplado con Andina para su incorporación.

Aunque la información publicada por Tiro Libre encendió la ilusión de los aficionados, la realidad indica que, por ahora, la presencia del mediocampista colombiano en el equipo bogotano sigue siendo un escenario hipotético. Los hinchas tendrán que esperar para conocer los movimientos oficiales del club y los posibles planes de James de cara al Mundial.

Mientras tanto, la expectativa y la emoción alrededor de un eventual regreso de figuras colombianas al fútbol local continúan siendo un tema recurrente en redes sociales, donde cada rumor se transforma en noticia casi al instante. La historia de Millonarios y sus intentos por atraer talento de renombre seguramente seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas.

