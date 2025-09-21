Luca Zidane, hijo del excapitán francés Zinedine Zidane, no jugará con Francia; esta será su nueva Selección

El arquero Luca Zidane, hijo del legendario capitán de la selección francesa que ganó el Mundial de 1998, ha cambiado de nacionalidad deportiva para competir por Argelia, anunció la federación del país norafricano (FAF).
“La FIFA le ha dado oficialmente al portero Luca Zinedine Zidane, la autorización de representar al equipo nacional argelino”, indicó la FAF en un comunicado.
Con esta autorización, el portero estaría habilitado para jugar la Copa Africana de Naciones que se disputará en enero. También podría ser convocado por los argelinos para el Mundial 2026, pues en la próxima fecha Fifa podrían confirmar el cupo a la Copa del Mundo.