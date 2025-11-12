El partido Colombia-Francia en el Mundial Sub-17 es inédito; ¿cuándo será y qué palmarés tiene el rival?

El partido que disputarán este viernes los seleccionados de Colombia y Francia en el Mundial Sub-17 será inédito y otorgará un boleto para los octavos de final del certamen que se juega en Catar. En las siete clasificaciones de los cafeteros a las 21 ediciones disputadas, nunca se habían cruzado con los galos, quienes en su palmarés cuentan con el título en Trinidad y Tobago 2001, el subcampeonato de 2023 en Indonesia y la tercera posición en Brasil 2019. Así, los colombianos, cuyas mejores presentaciones fueron el cuarto lugar en Finlandia 2003 y Nigeria 2009, tendrán una exigente prueba. La victoria les daría cupo en octavos de final para medirse al ganador de la llave Brasil-Paraguay. Lea también: Colombia venció a Corea del Norte y ya está en 16avos de final del Mundial sub-17 en Catar

La motivación de los jugadores es grande de cara a la segunda ronda del Mundial. FOTO CORTESÍA FCF

Mentalidad del cuerpo técnico

El entrenador Freddy Hurtado manifestó que el equipo está mentalizado para la siguiente fase y resaltó la clasificación junto al ánimo recuperado por sus dirigidos: “Avanzar fue importante y ya comenzamos a pensar en el próximo rival. Hablamos que si nos clasificábamos íbamos a seguir con el sueño que tenemos. Al siguiente rival (Francia) le competiremos. Llevamos tres partidos y nos quedan cinco más. Lo tenemos claro”.

Puntualizó que lo clave es la recuperación del gol, pues “ese triunfo contra Corea del Norte (2-0) es un aliciente más para lo que viene”. Colombia terminó segunda del Grupo G con cinco puntos, tras empatar 0-0 con El Salvador y 1-1 con el vigente campeón, Alemania.

¿Cuál es la campaña de Francia en Catar?

El conjunto francés hizo parte del Grupo K de la actual Copa Mundo FIFA, que por primera vez reunió 48 selecciones en la fase de grupos. Si bien ocupó el primer lugar, sumó las mismas cuatro unidades que los otros equipos al vencer 2-0 a Chile, igualar 0-0 con Canadá y perder 0-1 con Uganda, una de las revelaciones del campeonato.

“Nos quedaremos con lo positivo e intentaremos olvidar lo negativo, es decir, la derrota contra Uganda. Fue un partido difícil en cuanto a intensidad, ellos eran un buen equipo y no conseguimos ganar. Ahora aprovecharemos esa experiencia para el próximo juego, despejaremos nuestras mentes y volveremos a empezar, porque ahora comienza una nueva competición”, manifestó a la FIFA Soan Ameline, centrocampista francés. Le puede interesar: “Para nosotros no existen los amistosos”: ¿qué quiere Lorenzo ante Nueva Zelanda y Australia? Con 32 equipos en contienda en esta cita que entregó la mayor goleada de la historia (el 16-0 de Marruecos sobre Nueva Caledonia, que superó el 13-0 de España ante Nueva Zelanda en Egipto 1997), la fase de eliminación directa promete gran emoción. Cualquier error en esta instancia devolverá a casa a los perdedores.

Conozca las llaves y horarios de los 16avos de final