Nacional ya mueve sus fichas para la próxima temporada: ¿Morelos se queda? ¿Quiénes se van?

El futuro de Alfredo Morelos en Atlético Nacional vuelve a instalarse en el centro del debate, como tantas veces ocurre cuando se trata de un jugador que despierta pasiones, divide opiniones y, al mismo tiempo, responde en los momentos clave. A pocos meses de que empiece a definirse la temporada 2026, el panorama alrededor del delantero cordobés está lejos de ser claro y mantiene en vilo a la hinchada ‘verdolaga’.
El préstamo de Morelos con Nacional tiene fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2025. Hasta entonces, el atacante seguirá ligado al club paisa, pero el verdadero problema aparece al mirar hacia Brasil. Santos, dueño de sus derechos deportivos hasta diciembre de 2026, no estaría dispuesto a renovar el acuerdo en los mismos términos que permitieron su llegada a Medellín. En ese pacto, el club brasileño asumía cerca del 70 % del salario del jugador, una condición que hoy parece insostenible para ellos.