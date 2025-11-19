Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: ¿cuándo se dará a conocer su identidad?

Deportivo Pereira ya tiene definido quién es su nuevo propietario. ¿Será un hombre del fútbol, un inversionista, un reguetonero?

En un momento, el exfutbolista Orlando Berrío y su grupo inversor estuvieron interesados en el club, el cual también fue ofrecido al cantante de música urbana Blessd (Stiven Mesa Londoño) y hasta al streamer y empresario colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol.

La institución risaraldense pasa por una severa crisis administrativa y financiera, con millonarias deudas a jugadores y empleados, además de la amenaza latente de perder el reconocimiento deportivo.

El Pereira informó este miércoles que el proceso de venta del equipo está encaminado y que el 27 de noviembre se realizará una rueda de prensa para revelar públicamente la identidad de su dueño.

“Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que el club cuenta con un nuevo propietario. Por tal motivo, el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m. en rueda de prensa se dará a conocer la identidad de la empresa propietaria”. Se conoció en comunicado difundido en sus redes sociales.