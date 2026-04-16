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Esta es la fecha y hora del partido que Colombia jugará ante Jordania previo su debut en el Mundial de Norteamérica

El equipo colombiano se concentrará en Medellín la última semana de mayo antes de emprender su viaje a territorio estadounidense.

  • Colombia se prepara para conocer la lista de lugares que la representarán en el Mundial-2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Colombia se prepara para conocer la lista de lugares que la representarán en el Mundial-2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 11 horas
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La Federación Colombia de Fútbol confirmó este jueves el rival y la fecha del último partido que tendrá la Selección previo a su participación en el Campeonato Mundial que se disputará en Norteamérica desde el 11 de junio.

Luego de la reciente doble fecha Fifa de partidos amistosos, en los que el elenco tricolor no mostró el nivel esperado y cayó 2-1 contra Croacia y 3-1 ante Francia, se conoció que Jordania será su último partido previo al máximo certamen del balompié.

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El juego se realizará en el marco de la serie Countdown to ’26, un “ciclo de preparación que reúne a cuatro selecciones”, además de Suiza y Australia, aseguró el ente rector del fútbol en el país a través de sus redes sociales.

El compromiso de Colombia será el 7 de junio, desde las 6:00 de la tarde, en el Snapdragon Stadium, en la ciudad de San Diego, Estados Unidos.

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Cronograma de partidos de Colombia en el Mundial 2026

La Selección integra el Grupo K del Mundial. Debutará contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio (9:00 p.m.), luego rivalizará ante República del Congo el martes 23 de junio (9:00 p.m.) y después frente a Portugal (sábado 27 de junio, 6:30 p.m.).

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo juega Colombia contra Jordania?
El partido será el 7 de junio de 2026 en San Diego, Estados Unidos.
¿Dónde se jugará el amistoso Colombia - Jordania?
En el Snapdragon Stadium, como parte del ciclo de preparación para el Mundial.
¿Contra quién debuta Colombia en el Mundial?
Debutará frente a Uzbekistán el 17 de junio de 2026.

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