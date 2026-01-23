x

Gala Altius 2025: Conozca a los 14 atletas que marcaron el año deportivo en Colombia

Yeison López, Natalia Linares y Stefany Cuadrado fueron los mejores del año en el deporte internacional.

    En la imagen aparecen Ciro Solano junto a los deportistas exaltados Yeison López, Natalia Linares, Stefany Cuadrado y la ministra del Deporte, Patricia Duque. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

A pesar de las dificultades económicas por los recortes presupuestales del gobierno, los deportistas colombianos tuvieron un 2025 laureado. Por ello, el Comité Olímpico premió a los atletas más destacados.

Los ganadores de los Altius de oro, plata y bronce fueron el pesista chocoano Yeison López, la atleta cesarense Natalia Linares y la ciclista de pista antioqueña Stefany Cuadrado.

Pero ellos no fueron los únicos galardonados. En la gala se entregaron 19 estatuillas para 14 atletas, figuras y acontecimientos deportivos que marcaron el año con diversos logros.

Junto a Yeison López, elegido Altuis de oro en los deportes olímpicos, también se destacó a la patinadora Gabriela Rueda. López fue campeón mundial en arranque y total (con récords incluidos) en los 88 kilogramos y Rueda, por su lado, fue la figura nacional en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, al ganar tres medallas de oro y dos de plata.

Linares, segunda en el podio logró la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en Tokio con una marca de 6.92 en el salto largo y Cuadrado fue tercera en la prueba de keirin del Campeonato Mundial de Pista Élite UCI 2025 disputado en Chile.

En el podio de deportes no olímpico, Gabriela estuvo acompañada por el nadador con aletas y múltiple campeón mundial Alexánder Jiménez, y el patinador artístico Brayan Carreño, campeón mundial.

Según informó el COC, los atletas juveniles también contaron con un reconocimiento durante la velada. El gimnasta Camilo Vera y el nadador con aletas Samuel Sosa fueron galardonados con los Altius de Oro tras sus grandes actuaciones en el Mundial Juvenil de Gimnasia Artística y en el Mundial de Natación con Aletas en Piscina Cubierta CMAS.

A Camilo Vera lo acompañaron en el podio de promesa del año la subcampeona mundial juvenil de keirin (ciclismo de pista) Valeria Hernández, y el campeón mundial juvenil de golf Tomás Restrepo.

En el podio de la promesa del año 2025 en deportes que no hacen parte del programa olímpico, junto a Samuel Sosa estuvo la esquiadora náutica Daniela Verswyvel y la patinadora de velocidad Manuela Rodríguez.

También se premió con Vida y Obra a María Emma Gaviria, una de las dirigentes que más ha impulsado la arquería en nuestro país, y al periodista David Cañón Cortés, con más de 60 años de trayectoria.

El mejor certamen deportivo fue para el Campeonato Panamericano Panam Aquatics de Deportes Acuáticos de Medellín, mientras que la contribución al medio ambiente para el plan de manejo y sostenibilidad ambiental fue para los torneos internacionales de la Federación Colombiana de Tenis.

Se dieron dos premios especiales a la Federación Colombiana de Fútbol, por la clasificación de cinco selecciones a seis mundiales Fifa, y a Luis Díaz por su representación del país a nivel internacional.

La tenista antioqueña Emiliana Arango recibió el premio al Juego Limpio por su actuación en la final del WTA 500 de Guadalajara.

