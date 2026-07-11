Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fernando Gaviria volvió a destacar en el Tour Francia marcado por el calor extremo

Este sábado, tras la octava etapa que ganó el belga Tim Merlier y el colombiano Gaviria fue 13°, los organizadores decidieron recortar la novena fracción de este domingo debido a la ola de calor.

  • Fernando Gaviria suma cuatro top-20 en el presente Tour de Francia. FOTO GETTY
    Fernando Gaviria suma cuatro top-20 en el presente Tour de Francia. FOTO GETTY
  • Tadej Pogacar se mantiene líder en uno de los Tours de Francia más exigentes en los últimos años debido a la ola de calor. FOTO AFP
    Tadej Pogacar se mantiene líder en uno de los Tours de Francia más exigentes en los últimos años debido a la ola de calor. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
bookmark

El Tour de Francia libra una batalla que va mucho más allá de la montaña, el viento o la velocidad. La ola de calor que azota el centro y sur de Francia obligó este sábado a los organizadores a tomar una decisión sin precedentes: recortar en 30 kilómetros la novena etapa de este domingo para proteger la integridad de los corredores, que siguen enfrentando temperaturas extremas en una de las ediciones más exigentes de los últimos años.

En el asfixiante Tour, los 176 ciclistas que permanecen en competencia, de los 186 que tomaron la partida en Barcelona, no solo deben superar las dificultades que plantea la carretera, ya sea en el llano, la montaña o los descensos, ni soportar el ritmo que imponen quienes pelean por las victorias de etapa o la clasificación general. Ahora también deben resistir el intenso calor que ha convertido cada jornada en un desafío adicional.

Lea: Fernando Gaviria ilusiona: rozó la victoria en la séptima etapa del Tour de Francia y ya piensa en revancha

Con registros cercanos a los 47 grados centígrados sobre el asfalto, la organización activó un protocolo especial de hidratación, autorizando hasta 200 caramañolas por equipo y el uso de bloques de hielo bajo los maillots para aliviar la temperatura corporal.

Sin embargo, las medidas no fueron suficientes y ASO determinó acortar la etapa de este domingo entre Malemort y Ussel.

“Esta decisión es necesaria ante las condiciones meteorológicas excepcionales. Busca permitir el desarrollo de la prueba en unas condiciones compatibles con el nivel de vigilancia roja por fuerte calor. Como consecuencia de ello, se decidió que el recorrido de la 9ª etapa se reduce a 155,5 km, en vez de los 185,5 km inicialmente previstos”, explicó la organización.

Se trata de una decisión inédita en la historia del Tour motivada exclusivamente por las altas temperaturas. “Es realmente una pesadilla logística”, reconoció el vigente campeón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

En la misma línea, el italiano Matteo Trentin (Tudor) advirtió que “siempre ha hecho calor, pero las últimas olas son realmente diferentes; ya no refresca por la noche. El cambio climático ya está aquí. Quizás comenzar a mediodía a pleno sol no es una gran idea”.

Gaviria volvió a mostrarse

Más allá del infierno que se vive sobre las carreteras francesas, los cinco colombianos continúan firmes en la lucha por sus objetivos. El que volvió a dejar mejores sensaciones fue Fernando Gaviria, quien nuevamente disputó el esprint frente a los mejores velocistas del mundo.

El antioqueño terminó en la decimotercera posición de la octava etapa, ganada por el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quien repitió victoria tras imponerse también el viernes en Burdeos. Gaviria logró mantenerse en la pelea durante la definición, aunque quedó encerrado en los metros finales y perdió opciones de disputar un lugar en el podio.

Tadej Pogacar se mantiene líder en uno de los Tours de Francia más exigentes en los últimos años debido a la ola de calor. FOTO AFP
Tadej Pogacar se mantiene líder en uno de los Tours de Francia más exigentes en los últimos años debido a la ola de calor. FOTO AFP

Merlier encontró un pequeño espacio en la llegada masiva para superar al eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon AG2R La Mondiale), consolidándose como el velocista más efectivo de esta primera semana.

Al término de una jornada sin cambios entre los favoritos de la clasificación general, Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Lea también: El noruego Traeen abandonó el Tour de Francia tras caída y perder el liderato

Entre tanto, el huilense Harold Tejada (Astana) arribó 35° y Egan Bernal (Netcompany INEOS), 57°, ambos con el mismo tiempo del vencedor; mientras que Éiner Rubio (Movistar) cruzó 110°, a 1.03; y Sergio Higuita (Astana), 151°, a 1.49.

En la general, Egan es el mejor representante nacional en la casilla 11°, a 9.12 de Pogacar; Tejada es 20°, a 13.06; Higuita, 31°, a 28.26; Rubio, 63°, a 1:04.42; y Gaviria, 163°, a 1:48.41.

Con el calor como un rival más del pelotón, el Tour afrontará una novena etapa atípica y más corta, aunque no menos exigente. Mientras los aspirantes al título buscarán administrar fuerzas antes de la alta montaña, los colombianos seguirán aferrados a sus opciones: Gaviria intentará una nueva llegada masiva, y Egan Bernal y Harold Tejada buscarán mantenerse cerca del grupo de los mejores antes de que la carrera entre definitivamente en su terreno favorito.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Cómo quedó Fernando Gaviria en la octava etapa del Tour de Francia?
Fernando Gaviria terminó en la decimotercera posición de la octava etapa. El colombiano volvió a disputar el esprint con los principales velocistas, aunque quedó encerrado en los metros finales y perdió opciones de luchar por el podio.
¿Por qué el Tour de Francia recortó la novena etapa de 2026?
La organización decidió reducir la etapa de 185,5 a 155,5 kilómetros debido a la ola de calor extrema que afecta el centro y sur de Francia. Según ASO, la medida busca proteger la seguridad de los corredores ante las condiciones de vigilancia roja por altas temperaturas.
¿Qué medidas tomó el Tour de Francia para combatir el calor extremo?
Además de recortar la novena etapa, la organización activó un protocolo especial de hidratación. Cada equipo pudo disponer de hasta 200 caramañolas y los corredores fueron autorizados a utilizar bloques de hielo bajo el maillot para ayudar a reducir la temperatura corporal.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos