Medellín busca fortalecer el bilingüismo: ofrecen 5.000 becas para estudiar inglés con Sapiencia

La estrategia busca que más ciudadanos se preparen sin costo y con calidad, mejorando sus oportunidades de empleo y formación académica.

  • Con esta oferta, Medellín se consolida como un referente de formación bilingüe en América Latina. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
  • Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
Johan García Blandón
03 de octubre de 2025
bookmark

Aprender inglés gratis y de forma virtual ahora es posible para miles de personas en Medellín. La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, abrió 5.000 cupos para cursos virtuales de inglés dirigidos a la ciudadanía en general y al personal del sector turístico.

La formación estará a cargo de la Ciudadela Digital @Medellín y busca fortalecer las competencias lingüísticas de jóvenes y adultos para mejorar sus oportunidades laborales, académicas y profesionales en un mundo cada vez más globalizado.

Le puede interesar: Ibero e Icetex abrieron becas virtuales para ampliar el acceso a la educación superior en Colombia; así puede aplicar

¿Qué modalidad tienen estos cursos de inglés ofrecidos por Sapiencia?

Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA

Los programas incluyen tres niveles: inglés inicial, intermedio y un curso básico enfocado en turismo. Todos se dictarán en modalidad virtual, lo que permitirá a los estudiantes acceder a los contenidos de manera flexible, según su disponibilidad de tiempo.

“Con esta nueva oferta buscamos que más personas de Medellín fortalezcan sus habilidades y se preparen para acceder a empleos, avanzar en su formación académica y aprovechar las dinámicas globales”, destacó Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia.

Desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía señaló que formar al personal turístico en inglés es clave para ofrecer una mejor experiencia a visitantes internacionales: “Esto no solo mejora la atención y la comunicación, sino que proyecta a Medellín como un destino de talla mundial”.

Lea más: Formarse es clave para crecer: 10 cursos cortos del Sena para potenciar su hoja de vida

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria de los cursos de Sapiencia?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre a las 4:00 p. m. a través del portal oficial arrobamedellin.edu.co.

Requisitos e inscripciones a tener en cuenta para los cursos de inglés

- Ser mayor de 15 años.

- Residir en Medellín o demostrar residencia en la ciudad durante el último año.

- Contar con acceso a internet.

- Manejo básico de computador o dispositivos móviles.

Conozca también: Universidad Europea abrió nueva convocatoria de becas para estudiar maestrías en línea: estos son los requisitos

Utilidad para la vida