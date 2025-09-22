¿Sin empleo? Hay más de 138.000 ofertas laborales en Colombia: así es el paso a paso para aplicar

En Colombia hay más de 138.000 ofertas laborales activas a través de Magneto Empleos, una plataforma que conecta talento con más de 150 empresas y que está acelerando los procesos de selección para que las contrataciones sean más rápidas y efectivas. Estas ofertas están distribuidas en gran medida para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Ibagué, y resto de ciudades del país.
Y es que la plataforma, que conecta talento con más de 150 empresas en todo el país, se ha convertido en un conector entre quienes buscan trabajo y las compañías que necesitan fortalecer sus equipos. Su sistema, apoyado en inteligencia artificial, permite que los procesos de selección sean 40 % más ágiles, lo que significa contrataciones más rápidas y eficientes para las compañías y aspirantes.
