Estas fueron las mejores universidades por competencia en las Saber Pro

El experto y consultor en educación, Daniel Bogoya, realizó un estudio donde destacó las universidades que tuvieron mejores resultados en las competencias de la prueba estatal Saber Pro.
Cabe aclarar que una competencia es una habilidad que mide el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, a través del examen. Las destrezas que valora son: Inglés, Competencias Ciudadanas, Escritura, Razonamiento Cuantitativo y Lectura Crítica. Cada criterio se evalúa de 0 a 300.
