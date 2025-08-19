Estas fueron las mejores universidades por competencia en las Saber Pro

Le puede interesar: Estos son los puestos de empleo que tendrán más crecimiento entre 2025 y 2030

Cabe aclarar que una competencia es una habilidad que mide el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES , a través del examen. Las destrezas que valora son: Inglés, Competencias Ciudadanas, Escritura, Razonamiento Cuantitativo y Lectura Crítica. Cada criterio se evalúa de 0 a 300.

El experto y consultor en educación, Daniel Bogoya, realizó un estudio donde destacó las universidades que tuvieron mejores resultados en las competencias de la prueba estatal Saber Pro.

Por otro lado, en Escritura se rajaron los universitarios, según el promedio nacional, con una puntuación con 139 unidades. Este fue el único criterio en el que no se superó la mitad del puntaje.

En el panorama nacional, el bilingüismo fue la habilidad de mejores resultados. Hubo un promedio de más de 164 en el panorama nacional, entre las instituciones acreditadas, de acuerdo con el estudio del investigador Bogoya.

En Inglés, la Universidad de Los Andes fue la que obtuvo mayor puntuación, con 214,9 unidades, como media. Sobre los resultados del Saber Pro de la institución, Raquel Bernal, rectora de Los Andes, dijo que “Desde la Universidad, estamos comprometidos con Colombia, aportando de manera significativa a la formación de personas excepcionales que transforman la sociedad”.

En el segundo lugar se encontró la Universidad EIA, que tuvo 208,2 puntos, en promedio. Para cerrar el podio, se encontró la Universidad del Rosario, con 207 puntos en esta competencia, por encima de la Universidad de La Sabana, con 205,9 puntos. En la quinta posición, destacó la Universidad Eafit, tras conseguir 203,4 puntos, como media.

En la categoría con menores puntajes en promedio, Escritura, la Universidad de La Sabana fue la de mayor puntaje. La institución que dirige Rolando Roncancio obtuvo una puntuación de 168,5 unidades, en promedio. En el segundo lugar, se ubicó la Universidad del Rosario. Una posición por debajo se encontró la Universidad Icesi, tras la obtención de 163,8 puntos, en promedio, de acuerdo con el estudio del educador Bogoya. En la cuarta posición, estuvo la Universidad de Los Andes, que logró 162,4 puntos. Más adelante, apareció la Universidad El Externado, que consiguió 158,9 unidades en el examen de Estado.

En las Competencias Ciudadanas, la Universidad Nacional de Colombia fue la que sacó un mayor puntaje en promedio. La institución, que comanda Leopoldo Múnera Ruiz, logró un promedio de 185,8 puntos. En el segundo puesto, se ubicó la Universidad del Rosario, con 183,5 unidades.

Para cerrar el podio, está la Universidad Icesi, con 180,7 puntos en esta edición de las pruebas Saber Pro. En la cuarta casilla, estuvo la Universidad de Los Andes, con 177,2 puntos. Para cerrar el top 5, se ubicó la Universidad Nacional, con sede en Medellín, luego de lograr un puntaje de 176,5 puntos en esta competencia.

Otro de los ítems que evalúa el Icfes es la Lectura Crítica. En esta competencia, la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, vuelve a ser la dominante, luego de haber conseguido 191,5 puntos. En el segundo lugar del ranking, estuvo la Universidad de Los Andes, tras lograr 186,4 puntos, por delante de la Universidad EIA, tras haber logrado 185,4 puntos.

En la cuarta casilla, la Universidad del Rosario tuvo la misma puntuación. Vale la pena destacar que, en caso de empate en el puntaje, el criterio de desviación es el que determina qué institución se encuentra por delante en los listados relacionados con puntajes del Icfes. En este caso, el criterio de desempate es el número de estudiantes. Entre más alumnos, más arriba en la posición.

Para concluir el top 5 en la competencia de Lectura Crítica, se ubicó la Universidad Icesi, que logró 184,9 puntos.

En cuanto al Razonamiento Cuantitativo, competencia que mide y certifica las habilidades en conceptos matemáticos y geométricos del estudiante, la Universidad EIA, anteriormente conocida como la Escuela de Ingenieros de Antioquia, que encabeza el exministro José Manuel Restrepo, logró liderar el listado, tras lograr una puntuación de 199,7 puntos, en promedio, sobre el máximo de 300 para esta evaluación.

En la segunda posición, en esta categoría, se ubicó la Universidad Nacional, sede Bogotá, con 189,3 puntos. En la tercera posición, estuvo la Universidad Nacional, sede Medellín, con 189,2 puntos, una décima menos que su homóloga en la capital del país. En la cuarta posición, se colocó la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que logró una puntuación de 188,4. En la quinta casilla, se ubicó la Universidad de Los Andes, tras obtener 181,6 puntos en esta categoría del examen Saber Pro.