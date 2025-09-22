Universidad de los Andes abrió convocatoria de prácticas para 2026: así puede postularse

Si está próximo a terminar su carrera y busca una oportunidad para crecer profesionalmente, esta puede ser la puerta que esperaba. La Universidad de los Andes abrió su convocatoria de prácticas 2026 para estudiantes universitarios de distintas áreas, interesados en vivir una experiencia laboral real en un entorno colaborativo, multidisciplinario y lleno de retos en Bogotá.
La institución, reconocida como una de las mejores del mundo, invita a jóvenes comprometidos a sumarse a su equipo, donde el aprendizaje continuo y el impacto social son ejes centrales. “Aquí, el trabajo tiene sentido. Cada persona suma a un propósito mayor: transformar la sociedad a través de la educación, la investigación y la innovación”, destaca Uniandes.
