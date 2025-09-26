Los vacíos en la hoja de vida ya no asustan: informe reveló que las empresas comienzan a verlos como fortalezas

Lo que antes se consideraba un bache profesional hoy empieza a verse como una ventaja. El Informe sobre Interrupciones en la Trayectoria Profesional 2025 de LiveCareer, basado en más de 15 millones de currículums, reveló que las pausas laborales dejaron de ser una rareza para convertirse en parte habitual de las carreras en todo el mundo.
El estudio, aunque elaborado con datos de España, refleja una transformación cultural que atraviesa fronteras: América Latina, Europa y otras regiones coinciden en un mismo cambio de paradigma.
Además, el trabajo continuo e ininterrumpido ya no es el único modelo válido; ahora gana terreno una visión más flexible donde se valora la resiliencia, la formación constante y el equilibrio entre vida personal y profesional.
