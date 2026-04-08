“Tienen suficiente experiencia para no buscar donde no tienen que buscar”: así controla Shakira el acceso de sus hijos a las redes

En un encuentro en México con la periodista Henar Álvarez para el estreno del programa Al cielo con ella en La 1 de RTVE, la barranquillera se mostró como una artista que se ha reconstruido y habla con orgullo de su historia “Me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas, pero me reconstruí pieza por pieza”. Esa misma determinación con la que reconstruyó su carrera la aplica ahora en la crianza de sus hijos, Milan y Sasha. Lejos de la hiperconexión que define a su generación, en la entrevista, la artista explicó cómo gestiona la relación de los menores con la tecnología, apostando por un uso restringido y supervisado. La cantante detalló que el acceso a dispositivos es limitado y controlado. “No tienen teléfono... tienen un iPad, pero... muy controlado que se los doy un sábado en la mañana, una hora, así. O sea, no tienen demasiado acceso a Internet”, explicó. Entérese: Con camiseta del Junior y acento costeño: un centro comercial de Francia le hizo divertida invitación a Shakira para visitarlo

También, Shakira señaló que ha tomado decisiones específicas frente a ciertas plataformas. “Ya les prohibí YouTube directamente”, dijo. Además, vinculó esta postura con discusiones internacionales sobre regulación digital “Espero que pronto esto, por ejemplo, en Estados Unidos, tomen determinaciones como las que están tomando en Australia y España... Me parece muy bien”. Lea también. BTS agotó su boletería en preventa para fanáticos en Colombia en dos horas, ¿qué sigue? La artista indicó que busca que sus hijos desarrollen criterio frente a lo que ven en línea. “Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples, saben que no hay que dejarse engañar de todo lo que se dice, que la verdad no está en las redes sociales”, sostuvo.

Durante la entrevista, la artista fue consultada sobre cómo maneja la posibilidad de que sus hijos busquen en internet y encuentren información o comentarios sobre ellos, ella o su padre. A lo que respondió: “Ellos, yo creo que ya tienen la suficiente inteligencia y madurez y también experiencia para no buscar donde no hay que buscar”, afirmó, al referirse a la forma en que sus hijos enfrentan el contenido digital. Entérese: “Antes seguías a tus amigos, ahora a desconocidos”: la dura reflexión de Zuckerberg sobre los algoritmos

“No tienen teléfono y les prohibí YouTube”: así controla Shakira el acceso digital de sus hijos. FOTO: tomada de redes sociales

Shakira, explicó que en casa ha procurado formar una mirada crítica frente a lo que circula en internet. “Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples, saben que no hay que dejarse engañar de todo lo que se dice, que la verdad no está en las redes sociales, que tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre, porque ¿para qué?”, expresó. Le puede interesar: Los hijos de Shakira debutan como músicos con una emotiva canción en inglés Aseguró que aplica ese principio en su propia vida. De heho, al ser consultada sobre si revisa lo que se publica sobre ella, fue enfática en asegurar que “yo no me googleo a mí misma... no, no, no, te lo juro, te lo juro por Dios. Es que no lo hago”.

Con que, en lugar de exponerse directamente a los comentarios de la web, habla con su equipo para que exclusivamente le envíen “cosas bonitas”. “Yo no me meto a ver qué dice la gente de mí. Yo solamente le digo a mi equipo, mándenme las cosas bonitas. Todo lo bonito me lo mandan. Entonces yo me lleno de esa energía. Yo no me entero de nada. Pero de nada es de nada”, concluyó. Conozca: ¡Impresionante! Shakira rompe récord en el Zócalo de México: 400.000 personas en el cierre de su gira