“Tienen suficiente experiencia para no buscar donde no tienen que buscar”: así controla Shakira el acceso de sus hijos a las redes

En un encuentro en México con la periodista Henar Álvarez para el estreno del programa Al cielo con ella en La 1 de RTVE, la barranquillera se mostró como una artista que se ha reconstruido y habla con orgullo de su historia “Me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas, pero me reconstruí pieza por pieza”.
Esa misma determinación con la que reconstruyó su carrera la aplica ahora en la crianza de sus hijos, Milan y Sasha. Lejos de la hiperconexión que define a su generación, en la entrevista, la artista explicó cómo gestiona la relación de los menores con la tecnología, apostando por un uso restringido y supervisado.
La cantante detalló que el acceso a dispositivos es limitado y controlado. “No tienen teléfono... tienen un iPad, pero... muy controlado que se los doy un sábado en la mañana, una hora, así. O sea, no tienen demasiado acceso a Internet”, explicó.
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