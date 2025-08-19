Jorge Herrera es el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity: así fue la emotiva despedida

En el episodio del lunes 18 de agosto se dio a conocer el nombre del séptimo eliminado de MasterChef Celebrity. El actor Jorge Herrera fue quien abandonó el reality, lo que ocasionó lágrimas y sorprendió a más de un participante y seguidor de uno de los programas más vistos actualmente de la televisión colombiana.

“Don Jorge” o “Jorgito”, como lo llamaban sus compañeros de la cocina, pasó un rato amargo a causa del reto de eliminación. Conocido por interpretar a Hermes Pinzón, el papá de Betty en Yo soy Betty la Fea, se enfrentó al desafío junto a Luis Fernando, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Nicolás Montero y Julián Zuluaga, quienes también estaban en la cuerda floja.

En esta ocasión, los jurados de MasterChef les pidieron realizar una preparación libre de sal, con una despensa abierta y 60 minutos para cocinar. Para esto, Jorge decidió preparar unos ñoquis –receta italiana realizada con papas, harina y huevo– acompañados con una salsa de camarón.

Esta última fue bien calificada por el panel de expertos, mientras que los ñoquis fueron criticados, ya que quedaron crudos. Esto hizo que el de Herrera fuera elegido como uno de los peores platos de la noche junto al del actor Julián Zuluaga. Finalmente, Jorge fue eliminado y sus compañeros le dedicaron un emotivo homenaje.

“Me encanta su humor... Jorgito hace parte de muchas generaciones en Colombia”, le dijo la actriz Caterin Escobar. Michelle Rouillard también destacó la personalidad del actor: “Él no es de esas personas que tienen hablar mucho para hacerse notar”. Pero el más conmovido fue el comediante David Sanín, quien lloró con la despedida de Herrera, uno de los competidores a los que ha sido más cercano en el show.

Además, los chefs del jurado manifestaron su admiración por el eliminado. Nicolás de Zubiría lo describió “una persona elegante y con un humor impecable” y la mexicana Belén Alonso reveló que cuando supo que Herrera participaría en el programa se emocionó: “Te conozco de ver Betty, la fea en México hace muchos años. Cuando me dijeron que ibas a estar aquí me emocioné muchísimo”.

La presentadora, Claudia Bahamón, también le escribió en sus redes sociales un mensaje de despedida a “Don Jorge”: “Gracias por las risas, por tu forma única de ver la vida y por recordarnos que no hay que tomarse todo tan en serio. Se va un grande, pero nos deja momentos memorables y, sobre todo, esa terquedad maravillosa que al final nos conquistó a todos. Te quiero Jorgito”.