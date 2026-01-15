x

Actor Timothy Busfield se entregó a las autoridades tras ser señalado de abuso sexual infantil en EE. UU.

El ganador del Emmy se entregó en Albuquerque luego de una orden de arresto emitida el pasado 9 de enero. En medio del proceso le apareció otra denuncia por abuso. El actor se defendió de las acusaciones calificándolas de “mentiras”.

    Timothy Busfield actuó en series como The West Wing, Field of Dreams y Thirtysomething. FOTO: Getty
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Luego de una orden de arresto emitida en su contra el pasado viernes, 9 de enero, el actor Timothy Busfield finalmente se entregó a las autoridades.

Así lo confirmó el ganador del Emmy en un video conocido por el portal TMZ en el que anunciaba que se entregaría a la policía en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos.

Lea aquí: Julio Iglesias fue denunciado de agresión sexual por dos exempleadas

“Hola a todos, soy Tim. Seguro que la mayoría de los que están viendo esto saben que me ordenaron venir a Albuquerque; aquí estoy. Recibí la llamada el viernes por la noche, tuve que conseguir un abogado. El sábado me subí al auto y manejé 3.200 kilómetros hasta Albuquerque. Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles”, se le escucha al actor en la grabación.

Busfield, esposo de la también reconocida actriz y productora Melissa Gilbert, enfrenta dos cargos por contacto sexual criminal y un cargo por abuso infantil en un caso que involucra a un menor y dos gemelos.

“Son todas mentiras y no les hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar contra ello. Voy a luchar contra ello con un gran equipo y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira”, se defendió en el video.

Siga leyendo: Félix y Susana, un programa para aprender y prevenir abuso en la niñez

Los padres de las víctimas declararon que los menores conocieron a Busfield en el set de la serie de Fox, La chica que limpia, después de que éste se incorporara como director en la segunda temporada.

El actor, es conocido por sus apariciones en The West Wing, Field of Dreams y Thirtysomething, que le valió el Emmy como actor de reparto en una serie dramática en 1991, concluye el video pidiéndole a sus seguidores que “aguanten. Espero salir pronto y volver al trabajo. Les agradezco a todos por su apoyo”.

Aunque se entregó por el caso relacionado con los gemelos, la revista People reveló este miércoles que el actor enfrenta otra acusación por abuso sexual con una adolescente de 16 años.

El padre de la menor, Colin Swift, contó cómo el director abusó sexualmente de su hija “hace varios años” en Sacramento, California, mientras se presentaba en una audición en B Street Threatre, teatro fundado por el artista en 1986.

“Busfield la besó, metió sus manos dentro de sus pantalones y tocó sus partes”, dice el informe de la acusación obtenido por la revista.

Le puede interesar: Al día, 50 niños son víctimas de violencia sexual en Colombia: el 96 % de los casos quedan impunes

La familia de la víctima increpó al actor y este “les rogó” que no fueran a la policía, por lo que se comprometió a ir a terapia. Al ser terapeuta, el padre de la adolescente accedió.

Las autoridades le pidieron al juez que “detenga” a Busfield mientras avanza el juicio. “El contacto sexual reiterado del acusado con las partes íntimas de la víctima, junto con sus conductas deliberadas de acoso, establece un patrón sostenido de conducta depredadora. Esta conducta demuestra que el acusado representa un peligro grave y continuo no solo para las víctimas mencionadas, sino también para cualquier menor que se encuentre en su proximidad”, señala la petición.

