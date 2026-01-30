Por Duglas Balbín V. Los conflictos internacionales de tipo geopolítico y militar; las imprevisibles, pero frecuentes, presiones comerciales, como la imposición de aranceles y las tensiones entre potencias; sumados al escenario electoral interno, entre otras eventualidades, plantean un panorama de luces y sombras respecto a cómo podría comportarse este año la rentabilidad del ahorro que tienen los trabajadores en los fondos privados de cesantías. Para el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, particularmente los portafolios de corto plazo observarán beneficios “por el buen nivel de la tasa de política monetaria que fija el Banco de la República”. En otras palabras, esa porción del ahorro en cesantías que, en la práctica, es dinero a la vista podría rentar bien en 2026. El mismo directivo guarda reservas respecto al otro portafolio, el de largo plazo. Según dice, está “sujeto a volatilidad y se verá afectado por fenómenos como decisiones de la Reserva Federal, la política arancelaria de las potencias económicas, el desarrollo de la Inteligencia Artificial, entre otros”. Velasco recuerda que ese portafolio “está diseñado para ofrecer una prima de rentabilidad por encima de la de corto plazo, pero no en un año, sino en períodos más largos”. Por lo cual, agregó, está expuesto a la volatilidad.

Con sentido estratégico

El aprovechamiento óptimo de las cesantías empieza por cómo las conciba el trabajador: si las entiende como un ahorro con potencial para proyectos del futuro o simplemente ve dinero para gastar en cualquier momento. “Son un ahorro y un recurso pensado para respaldar a las personas en decisiones claves de la vida”, subraya Ángela Maya, líder de Negocio de Ahorro y Retiro en la AFP Protección, entidad que administra lo correspondiente a 3.1 millones de clientes. Por su parte, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro -FNA-, Laura Roa Zeidán, enfatiza en no ver las cesantías como un ahorro pasajero. “Son un activo poderoso para transformar la vida de los trabajadores”, añadió, tras recordar que esa entidad tiene alrededor de dos millones de afiliados con cerca de $9 billones en cesantías.

Radiografía del mercado