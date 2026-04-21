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No más cambios: iniciaron las impresiones del tarjetón para elecciones presidenciales

En total, 13 candidatos presidenciales se inscribieron para participar en la primera vuelta de votaciones que se llevará a cabo el 31 de mayo.

  • Lo único que cambió es que el espacio de Clara López quedó vacío luego de que se retirara de la contienda para apoyar a Cepeda. FOTOS: REGISTRADURÍA.
    Lo único que cambió es que el espacio de Clara López quedó vacío luego de que se retirara de la contienda para apoyar a Cepeda. FOTOS: REGISTRADURÍA.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El proceso electoral para las presidenciales del 31 de mayo entra en una fase clave con la impresión del tarjetón que inició este martes 21 de abril, un paso que debe realizarse con suficiente anticipación para garantizar su distribución tanto en el territorio nacional como en los consulados en el exterior.

Desde este momento, el diseño de la tarjeta queda congelado, lo que implica que cualquier renuncia posterior de candidatos no modificará su aparición en el documento.

Solo los retiros realizados dentro de los plazos permitidos, como el de Clara López (que decidió unirse con Iván Cepeda), pudieron reflejarse en el tarjetón, dejando incluso casillas vacías como resultado de esos cambios.

Al respecto, en su momento, el registrador Hernán Penagos explicó: “En caso de renuncia de algún candidato a Presidencia o Vicepresidencia, antes de la impresión de las tarjetas electorales, se retiraría la imagen y quedaría en blanco. De lo contrario, en el escrutinio se resolverá su situación”.

Le puede interesar: “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”.

El orden de los aspirantes fue definido previamente por sorteo, ubicando a Iván Cepeda en la primera casilla, seguido por Abelardo de la Espriella, mientras Paloma Valencia aparece en una posición más avanzada.

InfogrÃ¡fico
No más cambios: iniciaron las impresiones del tarjetón para elecciones presidenciales

Según explicó el registrador nacional Hernán Penagos, el diseño del tarjetón busca ser claro e intuitivo, incorporando fotografías de las fórmulas presidenciales para facilitar la elección de los votantes.

Además, precisó que en esta ocasión no habrá promotores del voto en blanco, aunque esta opción sí estará incluida al final de la tarjeta.

Con más de 41,5 millones de ciudadanos habilitados para votar, el proceso avanza con ajustes menores aún pendientes que deberán ser definidos por las autoridades electorales. Lo que ya está blindado al 100% es la seguridad del proceso electoral.

“Vamos a abrir todo el proceso electoral desde lo tecnológico para que los auditores de las organizaciones políticas, las campañas, los candidatos y los observadores electorales puedan estar presentes en cada uno de esos momentos determinantes en relación con el proceso electoral en Colombia”, explicó Penagos.

Entérese: “Los violentos no han hecho sino tratar de apoyar a Iván Cepeda”: entrevista con Paloma Valencia

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se define el orden del tarjetón electoral?
Se establece mediante sorteo para garantizar igualdad entre los candidatos.
¿El voto en blanco estará en el tarjetón de primera vuelta?
Sí, aparecerá al final, aunque no tendrá promotores oficiales.

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