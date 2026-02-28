Denuncian “cartel de la corrupción” en el FPC: habría sobornos para designar árbitros en los partidos

El arbitraje en Colombia ha entrado en una polémica tras las revelaciones del exárbitro FIFA Wílmer Barahona. Según el exjuez, existen documentos que probarían la realización de pagos irregulares destinados a influir directamente en la designación de los árbitros para los compromisos del fútbol profesional.
La denuncia apunta hacia la existencia de una red de corrupción que comprometería la integridad de la competición, por medio de los árbitros, quienes al parecer estarían siendo asignados a los partidos a conveniencia por presuntos sobornos.