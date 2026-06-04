¿Rumbo a Turquía? Luis Javier Suárez tendría acuerdo con el Fenerbahçe

Luis Javier Suárez, gracias a su gran temporada en Europa, es uno de los delanteros más cotizados en este momento en el fútbol internacional. Por tal motivo los rumores de su posible salida del Sporting de Lisboa continúan.

Si bien el atacante samario ha estado en el radar de equipos como Liverpool, Arsenal y Newcastle United, en Inglaterra, desde el miércoles cogió fuerza un supuesto acuerdo con el Fenerbahce turco.

El delantero de 28 años de edad y quien se alista para jugar con la Selección Colombia el Mundial de Norteamérica, tuvo campaña inolvidable. Fue el máximo goleador de la Liga de Portugal con 28 tantos y llegó a un total de 38 goles en las distintas competiciones.

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A fecha de junio de 2026, el valor de mercado de Suárez se sitúa entre 28 y 30 millones de euros, según Transfermarkt, plataforma digital alemana especializada en datos y estadísticas del fútbol, que agregó que la cláusula de rescisión de Suárez es de 80 millones de euros.

Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en fichajes, Suárez “ha alcanzado ahora un acuerdo sobre términos personales con el proyecto de Fenerbahçe, respaldado por el candidato presidencial Hakan Safi”.

Romano indicó que dicho traspaso sigue condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días, y al acuerdo sobre la compensación con Sporting CP.

Por lo pronto, en el seno de la Tricolor, el samario aguarda por su primer Mundial, en el que espera seguir con su gran momento deportivo. En el último partido de Colombia, el amistoso ante Costa Rica, selló el triunfó 3-0 en Bogotá.

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