¿Qué llevó a la eliminación de Uruguay en el Mundial? Marcelo Bielsa revela detalles de la ruptura en el camerino

El fracaso de Uruguay en el Mundial de Norteamérica, eliminado en la fase de grupos–con solo dos puntos, producto de dos empates y una derrota–, ha dejado en evidencia la ruptura en el camerino, la distancia que algunos jugadores tomaron con el técnico Marcelo Bielsa y las revelaciones que hizo el entrenador sobre el manejo del grupo, que llevaron a que todo se desgastara.
El entrenador mencionó, entre otras cosas, que los jugadores habían manifestado la inconformidad por la cantidad de videos que debían observar antes y después de cada juego, ya fuera para analizar los errores a corregir o las medidas que debían tomar ante el rival al que iban a enfrentar.
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“Revisé cuando me hablaron de no tener tantos análisis de video, los cuales no duraban más de 10 minutos, pero consulté varias opiniones y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores, y así lo hice hasta que me dijeron que preferían que eso se interrumpiera y así fue”, mencionó Bielsa.
Y es que, al parecer, los retos que viven los padres de familias con sus hijos en época de las nuevas tecnologías y las redes también son algo que está impactando en los jugadores de fútbol que, según lo dicho por Bielsa y recordando lo que había mencionado antes Luis Enrique, cada día tienen más déficit de atención y, por ende, los mensajes tienen que ser cortos y casi que personalizados para que cada uno entienda qué debe hacer en el campo.