¿Qué llevó a la eliminación de Uruguay en el Mundial? Marcelo Bielsa revela detalles de la ruptura en el camerino

El fracaso de Uruguay en el Mundial de Norteamérica, eliminado en la fase de grupos–con solo dos puntos, producto de dos empates y una derrota–, ha dejado en evidencia la ruptura en el camerino, la distancia que algunos jugadores tomaron con el técnico Marcelo Bielsa y las revelaciones que hizo el entrenador sobre el manejo del grupo, que llevaron a que todo se desgastara. El entrenador mencionó, entre otras cosas, que los jugadores habían manifestado la inconformidad por la cantidad de videos que debían observar antes y después de cada juego, ya fuera para analizar los errores a corregir o las medidas que debían tomar ante el rival al que iban a enfrentar. También le puede interesar: ¿De quién fue la idea de llevar a las familias al Mundial y qué beneficios le ha traído a Colombia? “Revisé cuando me hablaron de no tener tantos análisis de video, los cuales no duraban más de 10 minutos, pero consulté varias opiniones y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores, y así lo hice hasta que me dijeron que preferían que eso se interrumpiera y así fue”, mencionó Bielsa. Y es que, al parecer, los retos que viven los padres de familias con sus hijos en época de las nuevas tecnologías y las redes también son algo que está impactando en los jugadores de fútbol que, según lo dicho por Bielsa y recordando lo que había mencionado antes Luis Enrique, cada día tienen más déficit de atención y, por ende, los mensajes tienen que ser cortos y casi que personalizados para que cada uno entienda qué debe hacer en el campo.

Bielsa, reconocido internacionalmente por su carácter, su exigencia y su manera de ver y sentir el fútbol, chocó con el nuevo mundo de los jóvenes. Los futbolistas menores de 25 años, al parecer, no tienen la misma capacidad y aguante para realizar algunos trabajos que son claves para entrenadores como Marcelo, quien prefiere la observación de los videos para corregir errores, para preparar acciones de juego y analizar los rivales antes de un compromiso. Vea también: Beccacece renuncia como seleccionador tras eliminación de Ecuador del Mundial Estas declaraciones de Bielsa hacen recordar lo que Luis Enrique mencionó en su momento, que cuando entrenaba a España tuvo que adaptar su trabajo para reducir al máximo el tiempo y el tipo de información que le daba a sus dirigidos, ya que entre más largo y elaborado era el mensaje, menos atención recibía por parte del jugador. Por ello, en su momento declaró: “Intentamos llegar al punto de dar la mínima información posible al jugador. Solo damos la información vital y que sepamos que va a cumplir con ella. De nada me sirve darle cinco ideas si no sabe interpretarlas, por eso les estamos mostrando videos cortos, para que no se duerman mientras los ve y para que la información les llegue lo más directa posible”.

Luis Enrique también mencionó en esa ocasión dijo: “si hubiera tenido tiempo, te hubiera escrito una carta más corta”, haciendo alusión a la frase del filósofo y matemático francés Blaise Pasca, quien escribió: “Habría escrito una carta más corta, pero no tuve tiempo”, haciendo referencia a que es menor un mensaje corto y directo. Como entrenador, ahora Luis Enrique busca la manera más corta, concreta y directa para entregarle la información al jugador de lo que quiere o necesita que haga, para que tome el mensaje pleno y no le pierda la atención a lo que debe hacer en el campo o ante una acción determinada, ya que lo que necesita es que en el campo se vea reflejado lo que quiere de cada jugador. Lea además: Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica Estas reflexiones de los entrenadores dejan abierta la polémica sobre cuál es la mejor manera, en la actualidad, para enviarle un mensaje a los jugadores, para que entiendan y, sobre todo, para que ejecuten en el campo la idea que les quiere transmitir el estratega. Hay que recordar que los jugadores no son ajenos a temas como redes sociales y, por ello, es más común que cada día crezca más el tiempo que ellos le dedican, no solo a la revisión de los contenidos, sino que también han incursionado en la moda de la generación de contenidos para plataformas como TikTok, Instagram, X y otras redes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: El dilema de Pékerman: lamenta que Colombia y Argentina no se crucen en la final del Mundial

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