Peor que Barranquilla: alerta por calor extremo en Kansas City antes de partido de Colombia ante Ghana

Una alerta por “calor extremo” fue decretada el lunes en la sede mundialista de Kansas City, donde Argentina tiene su campo de entrenamiento y Colombia enfrentará a finales de semana a Ghana en dieciseisavos de final.

La meteorología ya ha generado impacto en esta Copa del Mundo que se disputa en el verano de Estados Unidos, México y Canadá, donde las altas temperaturas se combinan en algunas ciudades sede con la irrupción de tormentas eléctricas.

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En la fase de grupos, el juego entre Francia e Irak fue interrumpido durante más de dos horas por tormentas cercanas al estadio de Filadelfia.

Situada en el medio oeste de Estados Unidos, el calor y la humedad se han intensificado esta semana en Kansas City, campo base de la campeona mundial Argentina y otras tres selecciones: Inglaterra, Países Bajos y Argelia.

El siguiente partido en el estadio Arrowhead, que hospedó el primer juego de Argentina en el torneo, será el choque entre Colombia y Ghana el próximo viernes.

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre “condiciones peligrosamente calurosas, con índices de calor de hasta 105 hasta 110 grados Fahrenheit (41 a 43 grados Celsius) previstos”. “Varios días de calor extremo afectarán a la región, con escaso alivio durante las horas nocturnas”, advirtió. El aviso por calor está vigente hasta el viernes.

La temperatura promedio anual en Barranquilla oscila entre los 26 °C y 28 °C. Allí es la casa de la Selección Colombia.

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