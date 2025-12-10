El Balcón de Juana guía y emplea a los jóvenes de Jericó

En uno de los costados del parque principal de Jericó, en el segundo piso de una casona amplia de balcones rojizos, funciona El Balcón de Juana. Desde allí se ve el movimiento del pueblo, los visitantes que buscan café, los vecinos que atraviesan el parque y los adultos mayores que se sientan a conversar bajo los árboles. Ese es el escenario donde Carlos Cano ha construido un proyecto que une gastronomía y formación para la comunidad, una idea que empezó casi por accidente durante la pandemia.



Aunque el restaurante existe desde hace una década, Carlos llegó hace cinco años. Ha sido comerciante toda su vida, y no imaginó administrar un negocio de comida. Un día, el antiguo dueño le ofreció venderle el lugar. Él vio una oportunidad y no la dejó pasar. “Lo que menos queríamos era un restaurante. Mi esposa incluso se enfermó cuando le conté”, recuerda entre risas. Sin experiencia en gastronomía, se dedicó a organizar procesos, renovar la carta y fortalecer el servicio. Con el tiempo abrió también el primer piso, Juana Café Parrilla, y convirtió ambos espacios en espacios referentes en el municipio.



Pero el crecimiento no ha sido solo empresarial. La historia del Balcón de Juana está entrelazada con la Fundación Jeremías Cano Córdoba, creada hace ocho años tras la muerte de su hijo Jeremías, de quince años. La Fundación trabaja con niños, jóvenes, mujeres cabeza de hogar y personas con discapacidad, y busca fortalecer valores, habilidades y proyectos de vida.