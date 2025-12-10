x

El Balcón de Juana guía y emplea a los jóvenes de Jericó

El Balcón de Juana y la Fundación Jeremías Cano combina oportunidades laborales para los jóvenes del municipio.

  • Los dos restaurantes de Carlos Cano tienen capacidad para atender hasta 300 personas, lo que los convierte en espacios ideales para eventos. FOTO Julio César Herrera.
Maria Camila López Ramírez
hace 7 horas
bookmark

En uno de los costados del parque principal de Jericó, en el segundo piso de una casona amplia de balcones rojizos, funciona El Balcón de Juana. Desde allí se ve el movimiento del pueblo, los visitantes que buscan café, los vecinos que atraviesan el parque y los adultos mayores que se sientan a conversar bajo los árboles. Ese es el escenario donde Carlos Cano ha construido un proyecto que une gastronomía y formación para la comunidad, una idea que empezó casi por accidente durante la pandemia.

Aunque el restaurante existe desde hace una década, Carlos llegó hace cinco años. Ha sido comerciante toda su vida, y no imaginó administrar un negocio de comida. Un día, el antiguo dueño le ofreció venderle el lugar. Él vio una oportunidad y no la dejó pasar. “Lo que menos queríamos era un restaurante. Mi esposa incluso se enfermó cuando le conté”, recuerda entre risas. Sin experiencia en gastronomía, se dedicó a organizar procesos, renovar la carta y fortalecer el servicio. Con el tiempo abrió también el primer piso, Juana Café Parrilla, y convirtió ambos espacios en espacios referentes en el municipio.

Pero el crecimiento no ha sido solo empresarial. La historia del Balcón de Juana está entrelazada con la Fundación Jeremías Cano Córdoba, creada hace ocho años tras la muerte de su hijo Jeremías, de quince años. La Fundación trabaja con niños, jóvenes, mujeres cabeza de hogar y personas con discapacidad, y busca fortalecer valores, habilidades y proyectos de vida.

Carlos unió ambos caminos y convirtió los restaurantes en escenarios de aprendizaje. Allí funciona la Escuela de Negocios, un programa donde los jóvenes del municipio reciben formación en servicio, atención al cliente, protocolo y proyecto de vida, y pueden vincularse al restaurante.

Actualmente, entre 18 y 25 jóvenes están vinculados a los dos restaurantes. Muchos trabajan los fines de semana o en temporadas altas, y otros son enviados a negocios aliados del municipio. “Aquí los valoramos como si fueran empleados expertos. La idea es que salgan preparados para lo que sigue”, explica Carlos. Además de la parte operativa, los chicos participan en talleres de sentido de vida, autonomía, familia y cuidado del territorio, realizados por el equipo de la Fundación.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido un aliado constante en este proceso, con asesorías, acompañamiento, fortalecimiento empresarial y actividades realizadas en el restaurante. Para Carlos, ese apoyo ha sido muy importante para crecer con bases sólidas.

Aunque El Balcón de Juana y Juana Café Parrilla son hoy referentes locales con capacidad para cerca de 300 personas, Carlos siente que el proyecto apenas comienza. Sueña con crear una escuela de artes y oficios vinculada a la Fundación y seguir ampliando el impacto social.

“Yo quiero apostarle a mi municipio”, dice. Su idea es fortalecer la vocación turística y cultural de Jericó y que el balcón y la Fundación preparen a los jóvenes para que cumplan sus sueños y aporten a la comunidad.

