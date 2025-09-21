Alejandro Osorio ganó en el Cerro El Volador y es nuevo líder del Clásico RCN

Cuando nadie lo tenía en las cuentas, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) rompió los pronósticos para vencer en la segunda etapa del Clásico RCN-2025, la primera con montaña en la competencia, en la que, de paso, se convirtió en nuevo líder.
En el corto pero explosivo recorrido, de 56,1 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro El Volador en Medellín, Osorio cobró revancha en un terreno en el que no es especialista. Venía de ser tercero, al sprint, en la fracción inicial en Mutatá, donde había ganado Wilmar Paredes (Team Medellín).
En una jornada en la que se pensaba que iba a triunfar el bogotano Yonatan Castro (Team Medellín), quien estuvo en fuga unos 37 kilómetros, Osorio le dio cacería a su rival a falta de 80 metros de meta para alzar los brazos en señal de triunfo y liderar, por primera vez, una carrera “grande” en el país.