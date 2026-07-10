Alertan una crisis a largo plazo en Venezuela: “Es una emergencia dentro de otra emergencia”

La encargada de las Relaciones Internacionales de World Vision en Venezuela, Claudia González, alertó este viernes de que todo apunta a que el país se verá sumido en una crisis a largo plazo tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio, que se han saldado hasta la fecha con cerca de 3.900 muertos, y ha subrayado que se trata de “una emergencia dentro de otra emergencia”. “Esto es muy duro para la población de Venezuela. Lo han perdido todo; las escuelas, las formas de financiación para apoyar a sus familias, todo. Estoy muy orgullosa de la labor de nuestra organización. Esta no es una emergencia que acabará en los próximos días sino una que veremos avanzar a lo largo del tiempo”, lamentó González durante una rueda de prensa virtual desde Caracas, Venezuela. Le recomendamos leer: #TodosPorVenezuela: Así van las campañas a favor del vecino país; conozca las cuentas oficiales y puntos para donaciones

En este sentido, ha recalcado que es necesario que la gente “entienda que no se puede lidiar con esta emergencia sin el apoyo del mundo entero”, al tiempo que ha dado las gracias a toda la comunidad latina en Europa. “Han venido donando a través de las oficinas de la ONG en esta campaña mundial por devolverle la vida y el mundo a más de 700.000 niños que se han visto afectados”, ha manifestado. Así, ha manifestado que son precisamente los niños los que se han visto más golpeados por las consecuencias de los seísmos, pero destacó la labor de la organización, cuyos equipos siguen trabajando sobre el terreno para paliar las principales necesidades de la población en las zonas más afectadas, especialmente la región de La Guaira, que ha sido declarada zona de desastre y se encuentra militarizada.

Venezuela. FOTO: GETTY

“Creemos que los niños son los más afectados por estos terremotos y estamos encargándonos de los que han sobrevivido. Estamos cuidándolos, dándoles refugio y garantizando que tienen la vida y el respeto que merecen. Esperamos que en los próximos días podamos desarrollar nuevos proyectos que les permitan seguir adelante, porque la vida sigue adelante a pesar de lo que ha pasado, la vida te empuja”, apuntó.

Por su parte, el director general de World Vision en Venezuela, Peter Gape, afirmó que el equipo de World Vision “está siguiendo un registro de aquellas personas y familias a las que presta ayuda”. “Hemos capacitado a nuestros socios, que administran comedores comunitarios para las familias. Nos aseguramos de brindarles la capacitación necesaria y seguimos haciéndolo”, explicó. Puede leer: La corrupción en Venezuela habría agravado el colapso de edificios tras el terremoto, advierte informe de CNN

¿Cuándo volverán a funcionar las escuelas?

“Les hemos proporcionado instalaciones de cocina, como hornillos y refrigeradores, porque han estado recibiendo muchas donaciones de alimentos perecederos. Nos aseguramos de que puedan refrigerarlos. Eso es lo que hemos estado haciendo en las últimas dos semanas”, sostuvo. No obstante, ha señalado que las clases siguen suspendidas, especialmente en La Guaira y las zonas más afectadas. “Estamos dispuestos a trabajar con las autoridades para comprender cuál es el plan a seguir”, ha declarado, antes de destacar las labores de la ONG en materia educativa. “Es posible que, de hecho, activemos una iniciativa de emergencia educativa junto con las demás organizaciones asociadas para asegurar que los niños que no puedan regresar a la escuela en los próximos meses reciban la atención que necesitan en el próximo ciclo escolar”, añadió.

¿Cómo será la reconstrucción tras los terremotos?

Sobre el proceso de reconstrucción de cara a futuros seísmos, ha destacado que “hay entiedades de otros países, como Japón y Chile, que han realizado ya evaluaciones iniciales” al respecto. “He visto que estos expertos afirman que sí, que zonas como La Guaira, la zona cero y las áreas más afectadas pueden reconstruirse”, sostuvo. “Creo que es algo en lo que las autoridades tendrán que trabajar con los expertos para asegurar que lo que se construya después sea más resistente. Pero bueno, repito, no soy un experto, y crecí en un país con muchos terremotos. Creo que se puede construir algo, pero tras algo de esta magnitud... no hay garantía al 100%”, aseveró. Entérese: La corrupción en Venezuela habría agravado el colapso de edificios tras el terremoto, advierte informe de CNN La directora ejecutiva de la organización en Reino Unido, Fola Komolafe, ha apuntado por su parte que “no se puede saber del todo cuál es la dimensión” de todo lo vivido tras los terremotos: “Hemos vivido momentos muy difíciles”. “También hemos perdido a gente de nuestros equipos”, expresó. “Ayer vi en gran medida la resiliencia de la gente pero también el impacto de nuestro trabajo sobre el terreno”, ha dicho, antes de destacar “la generosidad de las familias, que han hecho entrega de alimentos e insumos”. “Fueron muy generosos, ¿sabes?, y fue bueno poder hacer algo mientras las comunidades hacían cola para recibir comida porque lo habían perdido todo”,agregó.

Además, ha explicado que “la gente pide lo más básico: pasaportes, documentos de identidad... Es casi como intentar comprender cómo reconstruir tu vida, incluso si sobreviviste”, mencionó. “Conocí a una niña de once años describía su pueblo como un cementerio. Luego contaba que no había podido graduarse en dos ocasiones, primero por la pandemia de coronavirus y ahora por el terremoto”, expresó. Las autoridades venezolanas han elevado a cerca de 3.890 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Terremotos en Venezuela dejarían pérdidas de hasta 9.000 millones de dólares

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