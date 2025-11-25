x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ofrecen recompensa por responsables del ataque armado en Yondó, Antioquia

Las autoridades reforzaron la zona, pues este año ya van 31 homicidios en Yondó. Aquí los detalles.

  • En el municipio se decretó toque de queda, el cual inicialmente será entre las 10 p. m. y las 5 a. m. y se prohibió hasta el fin de semana el parrillero hombre. FOTO: Cortesía Policía del Magdalena Medio
    En el municipio se decretó toque de queda, el cual inicialmente será entre las 10 p. m. y las 5 a. m. y se prohibió hasta el fin de semana el parrillero hombre. FOTO: Cortesía Policía del Magdalena Medio
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 16 minutos
bookmark

Las autoridades se encuentran en alerta por la escalada violenta que se reporta en Yondó, Antioquia. Este martes se confirmó la muerte de la tercera persona que resultó herida en el ataque armado ocurrido el lunes, 24 de noviembre, dentro de un establecimiento comercial.

La víctima, que permanecía en estado crítico, falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades, las víctimas se encontraban sentadas en una mesa compartiendo cuando un sicario ingresó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Con este nuevo deceso, la cifra de muertos asciende a tres. A estos homicidios, se suma también el asesinato el domingo pasado, de otro habitante de la zona, para un total de cuatro muertos en las últimas 48 horas.

Hasta el momento, del ataque armado aún sobrevive una persona, que resultó herida y se encuentra siendo atendida.

Le puede interesar: Decretaron toque de queda en Yondó, Antioquia: tres personas han sido asesinadas en las últimas 24 horas

Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Yondó anunció una recompensa de hasta $40 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen. El alcalde, Yerson Antonio Ariza, aseguró que en el municipio no se permitirá que estructuras armadas intimiden a la población.

“Ya nos manifestaron que va a haber una ampliación de este plan de recompensa. Así que, a todos los ciudadanos, a todos los yondosinos y de la zona del Magdalena Medio, nos pueden ayudar con cualquier información que permita capturar a estos delincuentes que hoy están trayendo la zozobra, el miedo, el terror a nuestro municipio”, expresó el mandatario.

Lea más: Combates de ilegales en Yondó, Antioquia, generaron confinamiento y desplazamiento

La Policía y la Fiscalía adelantan labores de inteligencia, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles del hecho, que por ahora no han sido confirmados. Las autoridades no descartan que detrás del ataque esté el Clan del Golfo y el ELN.

Por el momento, en el municipio se decretó toque de queda, el cual inicialmente será entre las 10 p. m. y las 5 a. m. y se prohibió hasta el fin de semana el parrillero hombre. También habrá restricciones en el horario para el comercio de la zona.

Asimismo, se anunció un refuerzo de Ejército y Policía para recuperar el control en la zona, pues ya van 31 homicidios en Yondó este año, 15 casos más que el año pasado.

“Sabemos que la Policía no cuenta con el suficiente en el casco urbano. Por eso ya le hicimos un llamado inmediato al general Martínez, que por favor nos ayuden. En este momento también al coronel del Ejército le solicitamos más presencia militar y estamos militarizando el pueblo para poder tener el control”, concluyó.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida