“Esta gente no tiene compasión”: ataque en Cauca de disidencias de Farc deja 20 muertos

En El Tambo (Cauca), a las 06:35 a. m., se lanzaron artefactos explosivos mediante dron sobre el puesto de Policía Santana. Aquella tendencia se mantuvo en ambos departamentos, y se presentaron ataques en Nariño (Ver gráfico) .

Aunque el ataque en Cajibío fue el más letal, no fue el único. En solo 48 horas, las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ ejecutaron, al menos, 17 atentados. El 25 de abril, en Mercaderes (Cauca), a la 01:15 a. m., se activó un artefacto explosivo improvisado en el sector Pan de Azúcar. En Mercaderes (Cauca) a las 03:15 a. m., se activó un artefacto explosivo contra vehículos tipo chiva.

En el suelo, un cráter de al menos cinco metros dividió la vía Panamericana. En otro de los videos, alguien gritaba que había que correr porque había otra bomba. Al fondo, alguien respondía que escuchaba disparos. Los segundos después de la detonación se oyeron gritos de dolor, llantos y muchos pedidos de ayuda . En algún momento, todo quedó en un silencio que fue llenado con preguntas: ¿quién responde? ¿quién cuida a los ciudadanos? ¿por qué atacaron a la población civil?

La número doce resulta ser, además, la 48 líder social que asesinan en Colombia en lo corrido del año: Patricia Mosquera. “Esta gente no tiene compasión”, dijo uno de los sobrevivientes mientras caminaba por los escombros de la explosión, que quedó grabada gracias a una cámara instalada en uno de los autos. Allí se observa cómo el concreto voló por los aires y las partes de los carros destrozados impactaron con otros vehículos.

De las 20 víctimas, 15 eran mujeres, 5 eran hombres. Solo se conoce el nombre de doce de ellas: Luz Dari Solarte, Libia Flor, José Ciro Puliche, Tiodomira Salazar, Daniela Valencia, Virgelina Valencia, Andrea Golondrino, Clemencia Valencia, Alirio Medina, Etelvina Valencia y Liliana Valenzuela Valencia.

A las 12:30 del mediodía, el mismo grupo armado activó un cilindro bomba que habían escondido en la carretera, perpetrando el atentado más mortal que ha vivido el Cauca en la última década: 20 víctimas mortales y 38 heridos.

A las 11 de la mañana del sábado 25 de abril, hombres armados de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ bloquearon la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajibío. Una hora y media después, decenas de vehículos estaban represados a lo largo de la carretera: “la encerrona”, dijeron los vecinos del lugar.

“Los hechos responden a la convergencia de tres factores clave: el ciclo electoral, que genera dispersión en la toma de decisiones del Estado; la necesidad urgente de reafirmar dominio sobre economías ilícitas en disputa; y el deseo de proyectar resiliencia frente a la presión sostenida de la Fuerza Pública”, explicó, y añadió que los ataques distribuidos también buscan dividir a la Fuerza Pública para disminuir su capacidad de atención y respuesta a la violencia.

Erich Saumeth, analista e investigador colombiano en temas de defensa, explicó que la oleada de ataques corresponde a una estrategia deliberada de acción armada coordinada y coercitiva del Estado Mayor Central (EMC) para “generar saturación mediática y efecto psicológico” y golpear al país desde diferentes frentes.

Y es que, de las 18 grandes operaciones contra grupos armados del Gobierno de Gustavo Petro, 12 han sido en contra de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, señaladas de cometer la ola de atentados de este fin de semana.

De hecho, a finales de marzo, las autoridades habrían planteado la posibilidad de que el cabecilla hubiera muerto en un bombardeo del Ejército, algo que fue desmentido tras peritajes forenses. Ahora, la respuesta del grupo armado habría estado a cargo de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido bajo el alias de “Marlon”.

Tras alias Marlon

Su nombre ya había sido puesto sobre la mesa desde 2023, cuando apareció en un video leyendo un panfleto terrorista en donde le pedía al Gobierno avanzar en las conversaciones de la Paz Total. Aquel comunicado lo sostuvo con las manos llenas de sangre, pues sus terroristas acababan de masacrar a seis militares y dejar heridos a otros ocho en la vereda Munchique, del municipio de Buenos Aires, Cauca.

Desde 2022, Marlon ha estado al mando del Frente Jaime Martínez, parte del EMC (comandado por Mordisco), y decidió permanecer allí incluso cuando el grupo criminal se fracturó. Y es que, tras la lectura del panfleto, el EMC se dividió: los de Mordisco, que huyeron a la selva, y los de Calarcá, que se quedaron sentados en las mesas de negociación.

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La fidelidad de Marlon a Mordisco lo convirtió en un hombre de confianza. Marlon, como líder del Frente Jaime Martínez, ha protagonizado brutales ofensivas contra la Segunda Marquetalia, el ELN, la Fuerza Pública y cualquiera que amenace su territorio, el cual es estratégico para el cultivo de coca y su transformación en cocaína. Dirige extorsiones, secuestros y un severo control social en las poblaciones, intimidando a los líderes sociales que no aceptan sus mandamientos, de acuerdo con fuentes militares.

Desde 2023, el Gobierno Nacional ha ido aumentando la recompensa por su captura: $70 millones, $100 millones y hasta $1.000 millones para finales de 2024, pero hasta ahora ningún dato ha servido para ubicarlo. Ahora, con la nueva ola de atentados, la recompensa por él subió a $5.000 millones, la misma que reposa sobre la cabeza de Mordisco.

Medidas insuficientes

Las recompensas suben, desde el Gobierno suspenden diálogos con Calarcá, en su momento excluyeron a Mordisco, los bombardeos se realizan, pero, en la práctica, los resultados positivos no aparecen. Inevitablemente, el debate sobre el proceso de Paz Total ha regresado a la palestra.

Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, analiza la situación de la siguiente manera: “Aunque la intención de la Paz Total era loable, careció de metodología y preparación. Se intentó mostrar resultados rápidamente, pero estos procesos no funcionan así. Yo estuve cerca de las negociaciones de La Habana (...) lo que uno observa en ese tipo de procesos es un alto nivel de preparación. En este caso no fue así. Hubo improvisación, y eso explica por qué no ha producido —ni producirá— resultados”.

Y es que no se trata solo de mesas fallidas y cifras de asesinados. Las víctimas tienen nombre, sus familias piden justicia y, mientras tanto, los grupos armados siguen creciendo. Las disidencias de alias Calarcá, por ejemplo, crecieron 111% pese a estar en negociaciones. Por otro lado, establecer siquiera un diálogo con las disidencias de Mordisco ha sido imposible.

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Al respecto, Saumeth explicó: “La inviabilidad radica en la propia naturaleza del EMC. No es una insurgencia clásica con mando centralizado y agenda política coherente, sino una red fragmentada de unidades con alto grado de autonomía. Sus estructuras priorizan la captura y protección de rentas ilícitas por encima de cualquier objetivo político”.

Las tragedias, además, parecen anunciadas. El 13 de marzo de 2026, las Fuerzas Armadas frustraron la colocación de varios cilindros bomba en las inmediaciones de la vía Panamericana, a la altura del corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. Frente a los hechos, el presidente Gustavo Petro ha anunciado ruptura de diálogos y ha respaldado a la Fuerza Pública para que actúe con contundencia.

Sin embargo, solo le quedan tres meses de Gobierno, y para algunos ya resulta un poco tarde la luz verde incondicional para arremeter contra los criminales.

Y es que las recompensas por cabecillas siguen subiendo, pero todos parecen burlarse de la ley con demasiada confianza. Hace apenas una semana, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘El Bendito Menor’, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), subió un video en el que, montado en una moto, se rio, diciendo: “1.000 millones dando vueltas, relejadito”, burlándose de la recompensa en su contra.

Aquel parece ser el mismo caso de alias Marlon, que ya no vale $70 millones, sino $5.000 millones. Para Saumeth, las recompensas se configuran como un complemento, no como una estrategia principal de captura, pues solo funcionan cuando las estructuras criminales están debilitadas. Para Vargas, la respuesta está en establecer confianza con la ciudadanía, algo que, con los años, se ha destruido. Mientras el debate continúa, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, aseguró que establecerán alianzas con el Gobierno para controlar la situación de seguridad. Por el momento, decretaron tres días de duelo.