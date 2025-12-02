x

Avianca reabre ventas de tiquetes desde el 5 de diciembre tras lograr actualización de software del 90% de sus aviones Airbus

Avianca completó la actualización del software en casi toda su flota afectada, reforzó atención al cliente y reabrió ventas para vuelos desde el 5 de diciembre.

  • Avianca reiteró que la seguridad de los pasajeros y del personal técnico es la prioridad, y que el equipo, incluidos más de 2.500 técnicos, sigue trabajando para completar el proceso en el menor tiempo posible. FOTO: Manuel Saldarriaga.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 29 minutos
Entre el sábado y el lunes de esta semana, Avianca ya actualizó el software de cerca del 90% de los aviones afectados por la orden global emitida por Airbus para la familia A320.

El anuncio llegó luego de que el fabricante informara, el pasado 28 de noviembre, que una parte significativa de estas aeronaves en todo el mundo, incluida más del 70% de la flota de la aerolínea colombiana, debía permanecer en tierra al llegar a sus bases de mantenimiento mientras se realizaban los ajustes obligatorios.

El proceso se aceleró gracias a la llegada exprés del software desde Francia, que permitió iniciar la intervención de los últimos equipos pendientes y avanzar en la recuperación plena de la operación.

Puede leer: Estos son algunos de los vuelos que se cancelaron en Colombia por la alerta de Airbus

Ventas habilitadas nuevamente desde el 5 de diciembre

El avance de las tareas exigidas por Airbus permitió que Avianca reabriera las ventas para vuelos operados a partir del 5 de diciembre, una señal de que la aerolínea está cerca de normalizar la totalidad de su red.

Mientras continúa la actualización de los últimos aviones, la compañía mantiene la reacomodación de pasajeros con itinerarios programados durante el periodo crítico. Avianca pidió a los viajeros “revisar de manera frecuente el estado de sus vuelos en los canales oficiales”.

Cabe recordar que la contingencia no fue exclusiva de Colombia. Desde la notificación de Airbus, aerolíneas de varios países han tenido que aplicar el mismo protocolo de actualización urgente de software en aviones de la familia A320.

Siga leyendo: ¿Cómo están operando Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras la suspensión de vuelos?

Impacto de Avianca: 233 vuelos afectados y más de 35.000 pasajeros

Desde que se inició la contingencia, Avianca ha tenido que ajustar su operación. En total, 233 vuelos resultaron afectados y 35.708 pasajeros tuvieron alteraciones en sus itinerarios.

De ellos, 29.881 corresponden a usuarios en Colombia.

Para atender la situación, la compañía puso en marcha un plan de protección que incluyó reubicación en vuelos de Avianca, reacomodación en otras aerolíneas con acuerdos comerciales vigentes y reembolso de trayectos no utilizados, procesado en tiempos más ágiles de lo habitual.

Avianca reiteró que la seguridad de los pasajeros y del personal técnico es la prioridad, y que el equipo, incluidos más de 2.500 técnicos, sigue trabajando para completar el proceso en el menor tiempo posible.

Además: Colombia recupera normalidad aérea tras crisis de software en los Airbus A320: el 98% de los vuelos operarán este martes

