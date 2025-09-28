Bad Bunny será el artista encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

La NFL confirmó que Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El anuncio fue realizado en alianza con Apple Music durante el encuentro entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, despertando gran expectativa entre los fanáticos del deporte y la música. Será la segunda aparición del artista puertorriqueño en el evento deportivo más visto del mundo, aunque esta vez como protagonista absoluto. Entérese: ¡Impresionante! La Residencia de Bad Bunny aportó 0,25% al PIB de Puerto Rico En 2020, Bad Bunny participó como invitado en la histórica presentación de Shakira y Jennifer López, donde interpretó Callaita y llevó el español al escenario del fútbol americano.

FOTO COLPRENSA

Con una trayectoria que lo posiciona como uno de los artistas más influyentes de la industria, y con éxitos recientes como Debí Tirar Más Fotos, el intérprete regresa ahora en solitario para representar a la cultura latina frente a millones de espectadores en todo el planeta. La elección del cantante refleja no solo su popularidad global, sino también el impacto creciente de la música en español en Estados Unidos, donde más de 57 millones de personas hablan este idioma. Lea también: Bad Bunny anunció un concierto más de su residencia y será transmitido en vivo para el mundo Se prevé que el show combine inglés y español, convirtiéndose en un homenaje multicultural cargado de ritmo, energía y orgullo latino.

¿Por qué para un artista es importante participar en el Super Bowl?

Participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl representa una de las plataformas más codiciadas en la industria musical. El evento es transmitido en más de 180 países y reúne a cientos de millones de espectadores alrededor del mundo, lo que convierte al show en una vitrina única para proyectar la carrera de un artista a escala global.