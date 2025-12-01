102 de los 124 aviones Airbus de Avianca ya están actualizados y pueden volar: Aerocivil

La crisis operativa que golpeó al mercado aéreo colombiano en los últimos días comienza a mostrar signos claros de recuperación. Tras la directriz técnica mundial emitida por Airbus, que obligó a revisar de urgencia buena parte de las aeronaves de la familia A320, el Ministerio de Transporte y la Aerocivil entregaron un balance optimista: la normalidad operacional ya empieza a asomarse. En una mesa técnica que reunió al Gobierno, aerolíneas y autoridades aeronáuticas, se revisó el avance de las soluciones implementadas. Según la Aerocivil, en su último reporte, 102 de las 124 aeronaves de Avianca impactadas ya están plenamente operativas, un salto significativo frente al panorama del viernes, cuando la mayoría de los A320 se mantenía en tierra. Entérese más: Avanza la actualización de los Airbus: 87% de la flota de aviones A320 en Colombia ya está lista

Importación urgente desde Francia y cinco aviones más en regreso inminente

La Aerocivil reveló en un comunicado que la recuperación ha sido posible, en parte, por un movimiento contrarreloj con la importación acelerada de 10 unidades de software desde Francia, un proceso que se destrabó gracias a la coordinación entre la Aerocivil, el Ministerio de Transporte y la Dian. Además, cinco aeronaves adicionales están listas para reintegrarse a la operación en las próximas horas, lo que permitirá seguir reduciendo las cancelaciones. El Gobierno proyecta que para el próximo martes el sistema aéreo recupere niveles de normalidad mucho más amplios, con un flujo estable de aviones reincorporados a la flota comercial.

“Gracias a la gestión, se importaron 10 módulos de software críticos que permitirán el regreso de más aviones en las próximas horas. Cancelaciones bajaron de 84 a 45 vuelos, 92% de los pasajeros domésticos ya se reacomoda. Protegemos al usuario y estabilizamos la operación”, indicó el Ministerio de Transporte. Puede leer: 130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe El balance por aerolínea muestra avances contundentes: -Latam: 5 de 5 aeronaves actualizadas (100%). -Jetsmart: 1 de 1 actualizada (100%). -Otras aerolíneas, principalmente Avianca: 102 actualizadas (86,4%). Además, cuatro aviones que inicialmente debían ser llevados a taller lograron actualizarse sin traslado, lo que reduce a 19–20 las aeronaves aún pendientes.

Vuelos cancelados a la baja y pasajeros reacomodados

Las cifras también muestran una mejoría sostenida en el servicio: -Las cancelaciones bajaron de 84 el sábado a 45 previstas para mañana. -El 92% de los pasajeros domésticos está siendo reubicado el mismo día, lo que reduce el impacto en la movilidad durante una de las temporadas de mayor tráfico aéreo del país. Las autoridades reiteraron que la prioridad sigue siendo la seguridad y la protección de los viajeros, y que la coordinación entre entidades y aerolíneas se mantendrá hasta restablecer la confianza plena en el sistema. Puede leer: Crisis de aviones en Colombia dispara viajes por carretera; así puede comprar pasajes baratos en buses En su último reporte, Avianca confirmó que 51% de sus aviones A320 ya tiene instalado por completo el nuevo software, un proceso liderado por técnicos especializados que continuará durante los próximos días. Sin embargo, la mejoría no ha evitado disrupciones, más de 50 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana en las principales ciudades, una señal de que el impacto operativo todavía no ha terminado de disiparse.

El sábado se reportaron, según Aerocivil, 98 vuelos cancelados; mientras que este domingo fueron 64 vuelos afectados entre demoras, cambios y cancelaciones. En total, entre el 29 y 30 de noviembre, se registraron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), con 22.630 pasajeros impactados. Pese al volumen, los principales aeropuertos, incluido El Dorado, no presentaron congestión severa gracias a los planes de contingencia coordinados por el PMU y las aerolíneas.

La alerta de Airbus: radiación solar puede corromper datos críticos