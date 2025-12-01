102 de los 124 aviones Airbus de Avianca ya están actualizados y pueden volar: Aerocivil

La crisis operativa que golpeó al mercado aéreo colombiano en los últimos días comienza a mostrar signos claros de recuperación.
Tras la directriz técnica mundial emitida por Airbus, que obligó a revisar de urgencia buena parte de las aeronaves de la familia A320, el Ministerio de Transporte y la Aerocivil entregaron un balance optimista: la normalidad operacional ya empieza a asomarse.
En una mesa técnica que reunió al Gobierno, aerolíneas y autoridades aeronáuticas, se revisó el avance de las soluciones implementadas.
Según la Aerocivil, en su último reporte, 102 de las 124 aeronaves de Avianca impactadas ya están plenamente operativas, un salto significativo frente al panorama del viernes, cuando la mayoría de los A320 se mantenía en tierra.
