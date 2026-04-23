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Emergencia en Bello: caída de árbol generó pánico y afectó varios vehículos

El incidente se presentó al interior de un parqueadero cerca del Parque Santander.

  • Así quedó el vehículo afectado tras la caída del enorme árbol al interior del estacionamiento. FOTO: Cortesía.
    Así quedó el vehículo afectado tras la caída del enorme árbol al interior del estacionamiento. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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23 de abril de 2026
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Tremendo susto se llevaron los vecinos del centro de Bello luego de una emergencia producida por la caída de un árbol en este municipio del norte del Aburrá.

Según trascendió, el incidente ocurrió en la tarde de este jueves 23 de abril al interior de un parqueadero ubicado cerca de la calle 50 entre las carreras 48 y 49, contiguo al Parque Santander de Bello.

Tras los respectivos llamados a las líneas de emergencia, al sitio llegaron agentes de Movilidad y miembros del Cuerpo de Bomberos bellanita así como de la Secretaría de Gestión del Riesgo para atender el suceso.

Lea también: Intento de fleteo en la vía a embalses de Antioquia: víctima se defendió y frustró hurto

De manera preliminar, por fortuna el incidente no dejó personas heridas. Eso sí, el enorme árbol caído causó daños a por lo menos una camioneta, al muro del parqueadero y a los cables y postes de energía que se encontró en su caída.

A esta hora, las autoridades siguen atendiendo la emergencia y el retiro del árbol caído.

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