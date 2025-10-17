Las cinco grandes polémicas por gasto “politiquero” del Gobierno Petro con el presupuesto para 2026

El Congreso de la República dio luz verde este jueves 16 de octubre al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que se ubica en $546,9 billones, tras la aprobación del texto en la plenaria del Senado. La votación cerró con 50 votos por el Sí y 27 por el No, acogiendo el proyecto previamente aprobado por la Cámara de Representantes.
El monto aprobado resulta del recorte de $10 billones al proyecto inicial presentado por el Ministerio de Hacienda: $6 billones en gastos de funcionamiento y $4 billones en inversión, según explicó el ministro Germán Ávila durante la sesión.
Por su parte, la votación en la Cámara terminó con 74 votos a favor y 24 en contra, pero las discusiones no se cerraron en paz, la redistribución de recursos generó reclamos por presuntos intereses políticos, especialmente tras el aumento de $300.000 millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y un recorte de $150.000 millones a la Defensoría del Pueblo.
Es decir, aunque los recortes y ajustes buscaron mostrar disciplina fiscal, el debate estuvo marcado por la distribución política del gasto. Varios congresistas y organismos han denunciado que el presupuesto favorece a entidades cercanas al poder y castiga a instituciones independientes.
Por ejemplo, el Dapre, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República recibirán más plata en pleno año electoral. En contraste, entidades como la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Antioquia sufren recortes o exclusiones en sus asignaciones.