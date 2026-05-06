Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Arrancó sorteo de jurados de votación: todo lo que tiene que saber

Es importante que sepa los canales para consultar si fue designado, las funciones que debe llevar a cabo ese día y las sanciones que enfrenta si no cumple con su labor.

  • Cerca de 856 mil personas fueron elegidas para ser jurados de votación en las elecciones del pasado 8 de marzo. Foto: Colprensa.
    Cerca de 856 mil personas fueron elegidas para ser jurados de votación en las elecciones del pasado 8 de marzo. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial, y la Registraduría Nacional ya empezó el sorteo para elegir a los jurados de votación para las mesas por todo el país. Acá le contamos todo lo que debe tener en cuenta para saber si fue seleccionado y, de haberlo sido, eso qué implica.

Para realizar la jornada electoral, la Registraduría elige al azar a miles de ciudadanos, quienes son los encargados de darle continuidad al proceso electoral: contar votos, entregar tarjetones, llenar formatos de preconteo y firmar actas en donde certifiquen que los resultados de la mesa son certeros. Cometer errores en aquellos procesos podrían acarrear sanciones.

De ser elegido, deberá llegar ese día al puesto de votación desde las 7:30 de la mañana, y prepararse para quedarse hasta la noche.

Lea también: Los beneficios que tienen los jurados de votación en 2026

Es importante que usted consulte si fue elegido para la labor, no solo porque es un deber político y ciudadano, sino porque no cumplirlo le trae sanciones. Una de ellas es una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de 17 millones de pesos.

Según la Registraduría, “se considera válida la notificación al publicar los listados en lugares públicos o en la página web de la Registraduría; el no recibir la notificación no lo exonera de prestar el servicio como jurado”, por lo que debe estar pendiente de la página.

Link para consultar si es jurado de votación para las Elecciones presidenciales de 2026

Para consultar si es jurado de votación, debe entrar en este link y digitar su número de cédula en el espacio designado. Luego, debe darle clic a la casilla de “no soy un robot” y finalmente en “consultar”. Después, le saldrá si fue elegido o no.

¿Cómo sé si debo asistir a una capacitación por ser jurado de votación?

Recuerde que, si es designado como jurado, deberá asistir obligatoriamente a una capacitación de la Registraduría para conocer el material electoral y las reglas para hacer el conteo al finalizar la jornada de elecciones del 8 de marzo.

Para consultar cuándo puede tomar la capacitación, también debe hacerlo a través de la página web de la Registraduría. Las fechas serán dadas una vez los jurados sean seleccionados. No asistir a la capacitación también acarrea una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes.

Lea también: Guía para jurados: cómo llenar correctamente el formulario E-14 y evitar errores en el conteo de votos

¿Quiénes no pueden ser jurados de votación? ¿Qué causales le eximen de ser jurado de votación?

Conforme al artículo 108 del Código Electoral, las causales de exoneración son las siguientes:

Grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo.

Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.

No ser residente en el lugar donde fue designado.

Ser menor de 18 años (no aplica en elecciones de Consejos de Juventud).

Haberse inscrito y votar en otro municipio.

Beneficios de por ser jurado de votación

Los beneficios por ser jurado de votación son varios. Entre ellos se encuentra la exoneración laboral o académica, que le permite, si es trabajador o estudiante, ausentarse de sus labores o clases para cumplir con la tarea asignada por la Registraduría.

Si es jurado de votación tendrá derecho a un certificado o constancia que acredita su cumplimiento en la tarea establecida. Este documento puede servir como constancia para presentarlo en universidades, así como para postular a concursos, becas, convocatorias o realizar trámites relacionados con la Registraduría.

Además, si fue designado como jurado tiene derecho a un día de descanso remunerado, que puede tomarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral. Esto aplica para todo tipo de elección en Colombia; es decir, están incluidas ambas vueltas presidenciales.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos