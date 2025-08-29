Contraloría General de la Nación asume investigación de presuntas irregularidades en gastos de la caja menor de Quintero

La Contraloría General de la República (CGR) asumió la investigación de las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor del despacho del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy en busca de ser un candidato firme a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026. La decisión del órgano de control nacional se da en vista de que el manejo de esos recursos en el gobierno de Quintero podría constituir hallazgos de carácter fiscal, un tema que es investigado también por la Procuraduría General de la Nación.
La CGR asume entonces el proceso que estaba en manos, desde 2023, de la Contraloría Distrital de Medellín que deba ahora transferir la titularidad funcional del caso, suspender las actividades en curso sobre el mismo y enviar las diligencias respectivas a la instancia nacional de control para que siga el curso de las investigaciones.
Las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor ha sido uno de los escándalos más sonados de la administración de Quintero, después de que, en 2023, salieron a flote documentos que detallaban cómo el despacho del exalcalde se gastaba esos recursos, catalogados como Fondo Fijo Reembolsable y que son únicamente para gastos “imprevistos, urgentes y necesarios”— con miras a garantizar el cumplimiento de las funciones públicas, según establece el Decreto 1645 de 2006—. El monto de dicho fondo es de hasta $23 millones y se puede recargar cada que sea necesario, pero solo para temas de urgencia.
En las facturas que se conocieron en su momento, que despertaron indignación y sobre las que las autoridades de control pusieron la lupa, se encontraban desde pequeñas compras hasta otras que alcanzan los siete dígitos. Se trata de gastos en todo tipo de establecimientos, como cigarrerías, panaderías, supermercados, verdulerías, establecimientos de comida rápida y hasta restaurantes de lujo.