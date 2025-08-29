Contraloría General de la Nación asume investigación de presuntas irregularidades en gastos de la caja menor de Quintero

La Contraloría General de la República (CGR) asumió la investigación de las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor del despacho del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy en busca de ser un candidato firme a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026. La decisión del órgano de control nacional se da en vista de que el manejo de esos recursos en el gobierno de Quintero podría constituir hallazgos de carácter fiscal, un tema que es investigado también por la Procuraduría General de la Nación. La CGR asume entonces el proceso que estaba en manos, desde 2023, de la Contraloría Distrital de Medellín que deba ahora transferir la titularidad funcional del caso, suspender las actividades en curso sobre el mismo y enviar las diligencias respectivas a la instancia nacional de control para que siga el curso de las investigaciones. Le puede interesar: Donas, perros calientes, panaderías y restaurantes de lujo: así se gasta la Alcaldía de Medellín su “caja menor” Las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor ha sido uno de los escándalos más sonados de la administración de Quintero, después de que, en 2023, salieron a flote documentos que detallaban cómo el despacho del exalcalde se gastaba esos recursos, catalogados como Fondo Fijo Reembolsable y que son únicamente para gastos “imprevistos, urgentes y necesarios”— con miras a garantizar el cumplimiento de las funciones públicas, según establece el Decreto 1645 de 2006—. El monto de dicho fondo es de hasta $23 millones y se puede recargar cada que sea necesario, pero solo para temas de urgencia. En las facturas que se conocieron en su momento, que despertaron indignación y sobre las que las autoridades de control pusieron la lupa, se encontraban desde pequeñas compras hasta otras que alcanzan los siete dígitos. Se trata de gastos en todo tipo de establecimientos, como cigarrerías, panaderías, supermercados, verdulerías, establecimientos de comida rápida y hasta restaurantes de lujo.

Aparecían en las facturas de restaurantes como Los Perritos, Mi Buñuelo, Cocorolló, La Miguería, Kokoriko, Frisby, Crepes & Waffles, la Heladería Soft Touch, Il Forno, Asados La 80 y Donuts Antioquia, entre muchos otros. Y aunque en estos establecimientos los montos no fueron muy grandes, con pagos desde los $43.000 hasta los $256.000, también aparecen costosas transacciones en restaurantes de lujo o ubicados en sectores exclusivos, como es el caso del restaurante de alta cocina Okus, ubicado en El Poblado, en donde pagaron una cena de $717.035 para los funcionarios del piso 12 de La Alpujarra. En este rubro, las arcas públicas también costearon una comida en Osaka Cocina Nikkei, por $1.719.414, así como múltiples compras en San Carbón, entre otros restaurantes. La lista de establecimientos también incluye compras menudas y grandes en todo tipo de supermercados, como D1, Éxito, Carulla, Cencosud, Pricesmart, así como licoreras y cigarrerías. Por ejemplo, aparecían dos facturas por más de $3’100.000 en el establecimiento Hijo Negado, ubicado en El Poblado, cuya razón social figura como “expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento”. Además puede leer: “Ni Alí Babá se atrevió a tanto”: Federico Gutiérrez sobre 43 exfuncionarios de Quintero imputados por presunta corrupción Justamente, fue en la Contraloría de Medellín a donde llegaron quejas desde la misma alcaldía Quintero sobre el uso de dicho Fondo Fijo Reembolsable, por lo cual ese ente de control requirió a la Secretaría de Hacienda para que diera explicaciones. En su momento, la respuesta de esa dependencia, que fue filtrada en las redes sociales, consistió en un archivo de imagen en formato PDF, en el que se informaron de los gastos, sin especificar los ítems comprados con los recursos públicos.

Apartado de la resolución de la CGR para asumir la investigación del fondo fijo. FOTO Cortesía

Este escándalo recayó en buena medida sobre Juan David Duque, el exsecretario privado de Quintero, quien era el encargado de estos fondos que se asignan al despacho del alcalde. Esto llevo, incluso, a que se convirtiera en el primer funcionario de la historia de Medellín al que el concejo sometiera a una moción de censura y declarara insubsistente debido a que no acudió a los llamados de forma satisfactoria para explicar cómo fue que se gastaron la plata de la caja menor ni el porqué de las compras.