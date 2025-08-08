Cuatro antioqueñas fueron convocadas a microciclo de la Selección Colombia Sub-17 femenina

El técnico Carlos Paniagua continúa con los microciclos de preparación con la Selección Colombia femenina de la categoría Sub-17 para el Mundial que se realizará en Marruecos. Entre las elegidas por el técnico Paniagua hay cuatro antioqueñas de los clubes Formas Íntimas, Independiente Medellín y CD Antioquia Beach, para este ciclo de trabajos en el que las jugadoras disputarán dos compromisos amistosos. Las elegidas deben presentarse a la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, desde el 11 de agosto y hasta el 18 del mismo mes. El día siguiente viajarán a Chile para disputar dos encuentros amistosos los días 21 y 23. Ana Clavijo, Millonarios Fc Angélica Castillo, Dskc Ecnl 08 (USA) Camila Cortés, Independiente Santa Fe Daniela Todd, Miami Futbol Academy (USA) Ella Grace Martínez, Club Ascent (USA) Isabella Amado, Millonarios Fc Isabella Santa, Deportivo Cali Karen Angulo, Escuela Sarmiento Angulo Laura Cano, Formas Íntimas Laura Carreño, Botín de oro London Samantha Crawford, Gwinnett Soccer Academy (USA) María Baldovino, Junior María Hoyos, América de Cali María Ceballos, Formas Íntimas María Tejada, Independiente Medellín María Castrillón, CD Antioquia Beach Melany Díaz, Independiente Santa Fe Melanie Alzate, Millonarios FC Shaira Collazos, Millonarios FC Sofía García, Real Santander Valery Valencia, Independiente Santa Fe Vanessa Puerta, Susa FC Academy (USA) Yadira Vega, La Villa