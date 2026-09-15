“No me llamó nadie de Presidencia a manifestar molestia”: exdirector del Dane Ricardo Valencia habla de su salida

Apenas 26 días duró Ricardo Valencia en la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Fue declarado insubsistente después de afirmar que, hasta el 31 de agosto, no había encontrado anomalías en las cifras de mercado laboral reportadas por su antecesora, Piedad Urdinola. Sin embargo, Valencia aclara que esa declaración no significaba que considerara infalibles las estadísticas de la entidad.
El ahora exdirector también se refirió a la directriz del Gobierno de De la Espriella de cancelar las ruedas de prensa de Dane, a la independencia técnica del Dane y a las razones expuestas por el Ejecutivo para declarar su insubsistencia. Aseguró que no recibió una llamada de Presidencia para comunicarle una inconformidad y defendió que las cifras publicadas hasta el momento han pasado por mecanismos de control de calidad, aunque siempre pueden ser revisadas y corregidas.
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