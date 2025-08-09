Daniel Galán no pudo ante Jannik Sinner, número uno de la ATP en el Masters de Cincinnati

El colombiano Daniel Galán no pudo ante el dominio de Jannik Sinner, número uno de la ATP; quien mostró sus credenciales en su debut, para avanzar a segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
El italiano de 23 años se impuso con un doble 6-1 sobre el colombiano Daniel Galán (144) en el triunfo más rápido (59 minutos) de su carrera en el circuito profesional.
Fue además su victoria 22 consecutiva en pistas duras, una racha que empezó tras perder en septiembre la final de Pekín ante su gran rival, el español Carlos Alcaraz.