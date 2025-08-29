Desempleo en Colombia cae a 8,8% en julio de 2025, la cifra más baja desde 2001

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en julio de 2025, una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (9,9%).

Se trata de la cifra más baja de toda la serie estadística para un mes de julio desde 2001.

La mejora se acompañó de un aumento en la Tasa Global de Participación, es decir, esa población en edad de trabajar que se encuentra activa en el mercado laboral, que pasó de 64,2% en 2024 a 64,6% en 2025, y de la tasa de ocupación, que subió de 57,8% a 58,9% en el mismo periodo.

En términos absolutos, el número de ocupados creció en 766 mil personas en un año, mientras que la población desocupada disminuyó en 230 mil personas, equivalente a una variación de -9,0%.