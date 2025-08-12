Este es el subsidio en Colombia que da $2 millones con pocos requisitos

En Colombia, perder el trabajo no siempre significa quedarse sin respaldo.Existe un beneficio económico respaldado por ley que entrega más de $2 millones, acceso a salud, aportes a pensión y acompañamiento para encontrar empleo. Sin embargo, pese a que es fácil de solicitar, miles de personas lo desconocen y lo dejan pasar. Puede leer: Guerra por la IA: Meta y OpenAI pagan hasta US$100 millones por un solo experto Este auxiliar es administrado por las cajas de compensación familiares. y está dirigido a quienes han quedado sin ingresos, no trabajan como independientes y no tienen contrato laboral vigente . Según Michel González, especialista de mercadeo y subsidio de Compensar, paraRedmas, se trata de “un colchón financiero de fácil acceso” que podría ayudar a muchas personas en situación de vulnerabilidad, pero que necesitan más visibilidad.

Para acceder al este subsidio, el cesante debe postularse mediante la página web de la caja de compensación. FOTO: Colprensa.

¿Qué cubre el subsidio para cesantes?

El beneficio no es solo dinero en efectivo. Además del auxilio económico, los beneficiarios reciben: -Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculados sobre un salario mínimo legal mensual vigente. -Acceso a servicios médicos. -Contribución a fondos de pensiones. -Intermediación y formación laboral a través de las agencias de empleo de las cajas de compensación.

Para quienes en su último empleo estaban afiliados a una caja de compensación en categoría A o B, el subsidio cubre salud y pensión durante seis meses, calculados sobre un salario mínimo mensual legal vigente.

El monto: más de $2 millones por persona

El auxilio económico equivale a 1,5 salarios mínimos, es decir, $2.135.250, distribuidos en cuatro pagos: *40%: $854.100 *30%: $640.575 *20%: $427.050 *10%: $213.525 Este esquema busca dar un apoyo constante durante varios meses, mientras la persona encuentra un nuevo empleo. Puede leer más: Estos son los subsidios de vivienda disponibles en Colombia tras los cambios en Mi Casa Ya

Requisitos para acceder al subsidio

Para postularse, se deben cumplir estos criterios: 1. Estar desempleado y sin ingresos. 2. Haber estado afiliado a una caja de compensación familiar. 3. No estar afiliado como cotizante en una EPS. 4. Haber cotizado a una caja de compensación en los últimos tres años: trabajadores dependientes al menos 12 meses (continuos o no), y trabajadores independientes (aporte del 2 %): mínimo 24 meses. Siga leyendo: ¿Es trabajador independiente? Pilas con las nuevas reglas en la reforma pensional

Documentos necesarios para la postulación

La solicitud se realiza en la página web de la caja de compensación a la que se estuvo afiliado, adjuntando: -Certificación de terminación de contrato, con fecha exacta de retiro, último salario, causa de terminación y firma del empleador. -Copia del documento de identidad. -Certificación bancaria con número y tipo de cuenta (donde el solicitante sea titular). -Certificados opcionales de EPS o pensión, según la caja.

