Carolina Soto declinó y se cayó su nombramiento como presidenta de la CCI: estos son los detalles

Carolina Soto decidió no asumir la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), después de que su elección provocara divisiones dentro de la Junta Directiva y el gremio convocara una reunión extraordinaria para revisar la decisión. Este miércoles, la excodirectora del Banco de la República comunicó formalmente que declinaba el ofrecimiento.

La antesala de esa decisión fue que la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) convocó el martes en la noche a reunión extraordinaria de su Junta Directiva para revisar la designación de Soto como presidenta ejecutiva, nombramiento que generó divisiones entre las empresas que integran el gremio y que, según fuentes del sector, habría generado malestar en el Gobierno Nacional.

Soto había sido escogida durante una reunión de la Junta realizada en la mañana del martes para suceder a María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia de la CCI luego de ser designada por el Gobierno como embajadora de Colombia en Estados Unidos.

Sin embargo, horas después, la discusión alrededor de su nombre evidenció una división poco habitual dentro de la Junta, con compañías que respaldaron su llegada y otras que pidieron frenar la decisión y buscar previamente un acuerdo entre los integrantes del gremio.

El trasfondo político también pesa sobre la discusión. Según se conoció horas después, la escogencia de Soto no habría sido bien recibida por el Gobierno Nacional.

Con ese escenario, la Junta se reunió nuevamente en la noche de este martes para evaluar el futuro de la designación y la posibilidad que tomó fuerza es que la CCI diera marcha atrás en la elección de Soto y abriera un nuevo proceso para encontrar a quien reemplazará definitivamente a Araújo.