La obligación que ahora tiene el Departamento de Justicia de EE. UU. tras la aprobación del Congreso sobre los documentos del caso Epstein

Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron abrumadoramente este martes 18 de noviembre un proyecto de ley para hacer públicos los expedientes sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida.
Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.
Los senadores estadounidenses también aprobaron en la tarde la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en una votación unánime, luego del voto más temprano en la Cámara Baja.
El texto obliga al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados sobre la investigación del financiero y su muerte en prisión. Los legisladores dicen que el público merece respuestas en un caso con más de 1.000 presuntas víctimas.
Tras semanas de resistencia, presión tras bambalinas y un cabildeo frenético en contra de que el material se hiciera público, Trump tiró la toalla el domingo. Ahora, el texto debe ser promulgado por el presidente Trump, que ha prometido no vetar la legislación.
El Departamento de Justicia tiene una amplia facultad para retener cualquier información si su divulgación “pone en peligro una investigación federal en curso”, y Trump ordenó a los funcionarios, en una intervención ampliamente criticada la semana pasada, investigar los vínculos de Epstein con destacados demócratas.