La obligación que ahora tiene el Departamento de Justicia de EE. UU. tras la aprobación del Congreso sobre los documentos del caso Epstein

Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron abrumadoramente este martes 18 de noviembre un proyecto de ley para hacer públicos los expedientes sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida. Le puede interesar: El verdadero objetivo de Trump con el despliegue militar en el Caribe no es Venezuela, sino Cuba: The Telegraph Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales. Los senadores estadounidenses también aprobaron en la tarde la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en una votación unánime, luego del voto más temprano en la Cámara Baja. El texto obliga al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados sobre la investigación del financiero y su muerte en prisión. Los legisladores dicen que el público merece respuestas en un caso con más de 1.000 presuntas víctimas. Tras semanas de resistencia, presión tras bambalinas y un cabildeo frenético en contra de que el material se hiciera público, Trump tiró la toalla el domingo. Ahora, el texto debe ser promulgado por el presidente Trump, que ha prometido no vetar la legislación. El Departamento de Justicia tiene una amplia facultad para retener cualquier información si su divulgación “pone en peligro una investigación federal en curso”, y Trump ordenó a los funcionarios, en una intervención ampliamente criticada la semana pasada, investigar los vínculos de Epstein con destacados demócratas.

¿Hay fisuras en el apoyo hacia Trump?

El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos, pero se retractó después de asumir el cargo en enero. Pero en un giro sorpresivo, Trump dijo el pasado domingo que los republicanos de la Cámara “deberían votar a favor de la publicación”, cuando quedó claro que un centenar de sus legisladores estaban dispuestos a desafiarlo. Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en el caso, algo que él desmiente. Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el expediente, tras la aparición de correos electrónicos de Epstein que mencionan a Trump. En estos documentos, surgidos el jueves pasado, el desprestigiado financiero sugería que Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa. Pero el presidente, que no enfrenta ninguna investigación judicial por este caso, insistió el viernes en que no sabía nada al respecto. El republicano también contraatacó exigiendo una investigación sobre la relación entre Epstein y algunas personalidades demócratas, entre ellas el expresidente Bill Clinton (1993-2001). Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Clinton y exrector de Harvard, anunció el lunes que se retiraba de la vida pública después que se conocieran correos electrónicos que muestran una comunicación cercana con Epstein. Epstein y Trump eran cercanos en la década de 1980, cuando ambos eran destacados hombres de negocios en Nueva York, pero rompieron relaciones a principios de los 2000.

Las víctimas entre las contradicciones de Trump, ¿habrá veto?