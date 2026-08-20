Gobierno decretó oficialmente la Emergencia Económica: podrá adoptar decisiones excepcionales sin trámite legislativo ordinario

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró oficialmente en la noche de este miércoles el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional tras el terremoto del pasado 10 de agosto, con el objetivo de habilitar herramientas extraordinarias para atender a la población damnificada y avanzar en la recuperación económica y social de las regiones afectadas.
La declaratoria, establecida en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, tendrá una duración de 30 días y se extiende a los departamentos y municipios incluidos dentro del ámbito definido por el Gobierno.
Se trata del denominado “decreto madre”, que crea el marco jurídico para que el Ejecutivo expida posteriormente decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a enfrentar las consecuencias del desastre.