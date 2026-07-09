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Músicas para cantar y llorar las muertes propias

Este sábado, en el sexto concierto de temporada de Filarmed, se estrena Elegía Tardía, una obra de la compositora colombiana Eliana Echeverry. Hablamos con ella.

  • Eliana Echeverry (1990), es pianista, compositora y arreglista. El año pasado estrenó Diez lunas para una espera, una obra inspirada en el libro homónimo de la escritora y gestora cultural Velia Vidal. FOTO Cortesía Andrea Moreno.
    Eliana Echeverry (1990), es pianista, compositora y arreglista. El año pasado estrenó Diez lunas para una espera, una obra inspirada en el libro homónimo de la escritora y gestora cultural Velia Vidal. FOTO Cortesía Andrea Moreno.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 5 horas
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Este sábado, en el sexto concierto de temporada de Filarmed se estrena Elegía Tardía, las más reciente obra de la compositora bogotana Eliana Echeverry. Se trata de una pieza que lleva las tradiciones funerarias de San Basilio de Palenque a la música sinfónica para reflexionar sobre la muerte.

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Radicada en Londres, Eliana empezó a preguntarse por la muerte hace un par de años. Una amiga suya estaba atravesando una crisis de salud mental muy complicada, que sentía que la sobrepasaba, y empezó a pensar en la muerte.

–La muerte, por lo general, es un tema tabú, cada uno lidia con sus duelos como puede. Pero mi amiga trajo el tema a la mesa y eso me hizo cuestionar mi propia relación con la muerte. Entonces empecé a averiguar cómo se entendía la muerte en otras culturas –dice Eliana por teléfono.

En ese proceso conoció el lumbalú, el eje del ritual fúnebre que se practica en San Basilio de Palenque y que se realiza los nueve días siguientes al fallecimiento de una persona. En medio de llantos, rezos, cantos y baile, se honra la vida de quién murió y se le acompaña en el tránsito hacia el otro mundo.

–A mí me pareció muy linda esa forma de celebrar la muerte, porque es una experiencia mucho menos solitaria. El dolor se procesa colectivamente y la muerte se entiende de una manera más orgánica, como un hecho que merece todo el amor y el cuidado, así como un nacimiento– dice Eliana.

Toda esa parte de reflexión e investigación sobre la muerte, previa a la composición de la obra, Eliana lo define como un proceso de preparación espiritual. Para eso se tomó un par de años, pero cuando logró consolidar las ideas y estaba lista para volverlas música, se puso en contacto con Filarmed, que justamente estaba trabajando en un programa que explora distintas maneras de enfrentar la pérdida y la transformación de la vida después de la muerte.

Así nació Elegía Tardía, como una carta de amor a sus propios muertos, que musicalmente propone una conversación entre lo europeo y lo africano.

–Yo quería hacer un contraste con las otras dos obras del programa, Tristan e Isolda de Wagner y Muerte y transfiguración de Strauss. Son sonoridades muy diferentes, y formas de ver la muerte desde lugares muy distintos, eso lo hice súper a propósito. Esta obra es casi un ritual, se construye a partir de lo que se hace en Palenque, que es un ritual liderado por mujeres, y eso habla del doble rol de las mujeres, de la gestación durante nueve meses, y la despedida, que se hace durante nueve noches. Es un círculo que conecta la vida con la muerte. Para mí es muy importante el trabajo de las mujeres y procuro celebrarlo y resaltarlo en lo que hago –dice Eliana.

La música como puente

En la familia de Eliana no hay músicos, ella es la primera. Pero en la casa en la que creció con su familia, que es grande, siempre había música, y sonaban desde óperas hasta vallenatos.

–Yo crecí pensando que toda la música valía lo mismo, que todo era igual de importante, y lo sigo pensando– dice.

Su formación musical empezó de manera empírica, primero escuchando, simplemente, lo que sonaba en su casa. Pasó a los coros y luego vio a alguien tocando piano y quiso hacer lo mismo, entonces le insistió a su mamá hasta que la compraron un teclado. Pero como no había manera de meterla a clases aprendió sola, a oído, intentando replicar las canciones que le gustaban e incluso cambiando algunas partes de las canciones que no le gustaban tanto.

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Estudió música con énfasis en composición y psicología en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Obtuvo una maestría en el Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance en Londres gracias al premio Talento Joven, otorgado por el Banco de la República de Colombia, y posteriormente, en la temporada 2023/2024, fue seleccionada para el programa Young Composers Scheme de la Orquesta Filarmónica de Londres, que se encargó de estrenar su obra Diásporas.

–Mi labor en la música es crear puentes, encontrar lo que nos conecta –dice Eliana.

Sexto concierto de temporada

El sexto concierto de temporada de Filarmed explora distintas maneras de enfrentar la pérdida, el paso del tiempo y la transformación. El programa incluye Preludio de muerte y amor ‘Tristán e Isolda’ de R. Wagner, Muerte y transfiguración de R. Strauss y Elegía tardía de Eliana Echeverry. El concierto será dirigido por el chileno Paolo Bortolameolli y será este sábado 11 de julio a las 6:00 p.m. en el Teatro Metropolitano.

El séptimo conicerto de esta temporada será este mismo mes, el sábado 25 de julio, el programa incluye Una mañana de primavera de L. Boulanger, Cuatro últimas canciones de R. Strauss y Sinfonía N. 41 “Júpiter”, de W.A Mozart. El concierto estará a cargo de Ana María Patiño-Osorio, directora titular de la orquesta y contará con la soprano colombiana Julieth Lozano.

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