Brecha de talento digital se agrava en Colombia: faltan cerca de 85.000 profesionales TI

Pareciera ser que la transformación digital de las empresas en Colombia está avanzando a un ritmo más acelerado que la disponibilidad de profesionales especializados para ejecutarla.
Todo esto se evidencia porque, mientras sectores como banca, salud, telecomunicaciones, logística, retail y gobierno aceleran sus inversiones en tecnología, el país enfrenta una creciente escasez de talento que ya limita la ejecución de proyectos estratégicos.
De acuerdo con Avos Tech, actualmente existe una demanda insatisfecha cercana a 85.000 profesionales especializados en tecnologías de la información (TI), una cifra que, de mantenerse la tendencia, podría convertirse en un déficit acumulado superior a 490.000 vacantes hacia el final de la década.
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Este panorama se suma a las advertencias del Estudio de Empleabilidad y Talento Digital del Ministerio TIC y Fedesoft, que viene alertando sobre la creciente distancia entre la formación de profesionales y las necesidades reales del mercado laboral tecnológico.