Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y a la Fundación San José por presunta falsedad en su título universitario

Guerrero enfrenta una indagación penal tras una certificación del Icfes que indica que no presentó los exámenes Saber Pro exigidos por ley.

  • Juliana Guerrero en una reunión alzando un brazo. FOTO: COLPRENSA
    Juliana Guerrero en una reunión alzando un brazo. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 60 minutos
La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y varios directivos de la Fundación Universitaria San José por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal.

La investigación surge de una denuncia de la congresista Jennifer Pedraza, quien aportó una certificación del Icfes según la cual no existen registros de que Guerrero haya presentado los exámenes Saber Pro o Saber TyT requeridos para graduarse como contadora pública.

Noticia en desarrollo...

Utilidad para la vida