Antioquia es el segundo destino donde más plata gastan los turistas extranjeros: supera los $450.000 diarios

El turismo internacional continúa consolidándose como uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana. Según Anato, entre enero y octubre de 2025 llegaron 3,8 millones de visitantes extranjeros no residentes al país, lo que significó un incremento de 4,3% frente al mismo periodo de 2024, impulsando un gasto diario significativo en las principales regiones. En ese contexto, datos del Ministerio de Comercio muestran que en Bolívar, especialmente en Cartagena, los turistas registran el gasto promedio diario más alto del país: 211,5 dólares (alrededor de 813.200 pesos a la TRM de hoy), dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y las actividades culturales. Puede leer: Otro “decretazo” navideño enciende alertas en el sector turístico colombiano A este le sigue Antioquia, donde los turistas extranjeros gastan en promedio 119,9 dólares diarios (unos 458.600 pesos), consolidando al departamento como uno de los epicentros turísticos de mayor expansión. Este flujo de visitantes dinamiza la economía local y fortalece la inversión en la región. La explicación de este comportamiento, según el MinComercio, está en el auge del turismo urbano, la creciente llegada de viajeros de negocios y el aumento de visitantes provenientes de México, así como en el dinamismo del turismo intrarregional. Estos factores han impulsado al departamento como un destino cada vez más atractivo y diverso. Entérese: Estos son los países que más turistas extranjeros enviaron a Colombia en 2025, con ingresos por US$11.344 millones En Bogotá, por su parte, el gasto diario alcanza los 102,3 dólares, una cifra que también contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo en la capital.

Bogotá y Antioquia, los destinos más visitados de Colombia

De acuerdo con Anato, Bogotá se mantiene como el destino tradicional más visitado, con 1,5 millones de viajeros internacionales entre enero y octubre de 2025. Se ubican después Antioquia con 1 millón visitantes y Bolívar con un poco más de 700.000 viajeros. Igualmente, otros departamentos colombianos se posicionaron en el radar internacional, con crecimientos destacados, entre ellos: Norte de Santander (45%), San Andrés (43%), Córdoba(32%), Casanare (27,1%) y Nariño (24%). Vea también: Colombia se consolidó como el segundo destino más demandado en la región: reservas aéreas crecieron 5,7% para 2026 “Aunque los destinos tradicionales continúan siendo los más visitados por los viajeros extranjeros, hay nuevas regiones emergentes que se están fortaleciendo en el mapa turístico del país. Chocó, La Guajira y Vichada alcanzaron crecimientos del 100%, cada uno en la llegada de visitantes durante el periodo ene-oct. de 2025, frente a los mismos meses de 2024”, resaltó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Y agregó que “estas cifras reflejan el fortalecimiento de la industria de los viajes en Colombia, no solo en los destinos tradicionales urbanos y de sol y playa, sino también en territorios emergentes que se han preparado para recibir visitantes de manera sostenible y competitiva”. Entérese: La ciudad que se convirtió en la más visitada de Colombia en 2025; no es Medellín ni Cartagena

Colombia superará 21,7 millones de movimientos migratorios

Según proyecciones de Migración Colombia, el país cerrará 2025 con más de 21,7 millones de movimientos migratorios, lo que representará un crecimiento superior al 6% frente a 2024. Para la temporada alta —entre diciembre de 2025 y enero de 2026— se estima un aumento adicional de 123.000 movimientos mensuales, uno de los mayores saltos en diez años. “La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave del Gobierno para generar empleo y bienestar en los territorios”, afirmó Diana Morales, ministra de Comercio.

Aeropuertos marcan récord y Antioquia consolida su expansión aérea

El aeropuerto internacional El Dorado seguirá siendo el principal punto de entrada al país, con más de 12,5 millones de movimientos previstos en 2025 y un crecimiento sostenido del 5%. El aeropuerto José María Córdova en Rionegro, y la puerta de entrada al turismo de Antioquia, se destaca como uno de los de mayor expansión: registrará más de 4,1 millones de movimientos, con un incremento del 11% frente a 2024. Estas cifras reflejan la consolidación de la región como uno de los destinos preferidos en América Latina. Más noticias: Migración refuerza controles en zonas turísticas de Medellín ante llegada masiva de extranjeros Otros aeropuertos con crecimientos relevantes para el turismo internacional son: Rafael Núñez (Cartagena): 1,68 millones de movimientos (+5,7%). Alfonso Bonilla Aragón (Cali): 1,14 millones de movimientos (+9%).

EE. UU., México y la región impulsan la llegada de viajeros a Colombia