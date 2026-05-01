Comiendo por Colombia: bienvenidos a la babel de la pelanga y el refinamiento

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Del viejo Caldas nos vamos directo a la capital: Bogotá. Una ciudad que reúne gente de todo el país y, por supuesto, sus sabores. Me llevaron hace tanto que monté en trolley cuando hacía mucho más frío que ahora. La ciudad parecía más grande porque ir al Chicó y hasta la 100 eran programas de tiro largo. Hoy se junta con Chía por la calle 245, que barbaridad. Si bien, gastronómicamente hablando, la región se reconoce como la sabana cundiboyacense, prefiero separar las notas en dos, porque de nuestra capital se podría escribir una extensa enciclopedia de cocina.
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Gracias a mi condición de hipertimésico, guardo intactos los sabores de todo lo que probé: las empanadas de Margarita, las obleas y el postre de natas del parque en Chapinero. La sobrebarriga de El Pórtico, impresionante. El ajiaco de mi adorada tía Marta. Los quesos de Sopó y los perniles de Chocontá. El masato, muy raro, del Salitre. La fritanga deliciosa en la salida a los Llanos. Fui muy feliz con los corn dogs, las hamburguesas y malteadas de un Drive-In, en el park way, donde los meseros llegaban hasta la ventana del carro con los pedidos; un sitio mágico que desapareció; no volví a ver otro parecido en el país.
Pelao, recorrí de punta a punta nuestra flamante capital: el museo del oro, Monserrate en funicular, el planetario, El Salitre, El Jardín Botánico, el Parque Simón Bolívar, La plaza de Bolívar, la Casa de Nariño, el Museo Nacional, El Teatro Colón y la Luis Ángel Arango. Hace poco fui con Miguel a otros atractivos turísticos más nuevos como el Museo Botero, Salitre Mágico, Maloka y a varios centros comerciales modernos ricos para shopinear.